Клуб из Италии предложил Шахтеру за Азарова 10 млн евро. Дончане отказались

"Шахтер" получил предложения по продаже своего левого защитника Иракли Азарова. Об этом сообщает Geo Team.

Одним из клубов является шотландский "Селтик", предлагавший пять миллионов евро. Также неназванный итальянский клуб давал за футболиста 10 млн. евро. Оба предложения были отклонены.

Напомним, что ранее были слухи о заинтересованности в услугах Азарова от "Фиорентины".

Недавно представители грузина встречались с руководством "Шахтера". Клуб заявил, что все предложения по трансферу Азарова этим летом будут отклонены.

Грузин выступает в составе “Шахтера” с августа 2023 года. Тогда "горняки" купили его у "Црвены Звезды" за три миллиона евро.

На счету Азарова 32 матча в прошлом сезоне за дончан. В настоящее время аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в пять миллионов евро.