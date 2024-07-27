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Клуб из Италии предложил Шахтеру за Азарова 10 млн евро. Дончане отказались

Премьер-лига

Этим летом грузин не покинет "горняков"

Клуб из Италии предложил Шахтеру за Азарова 10 млн евро. Дончане отказались

Фото: Михайло Лозовий/UA-Football

Новина українською

"Шахтер" получил предложения по продаже своего левого защитника Иракли Азарова. Об этом сообщает Geo Team.

Одним из клубов является шотландский "Селтик", предлагавший пять миллионов евро. Также неназванный итальянский клуб давал за футболиста 10 млн. евро. Оба предложения были отклонены.

Напомним, что ранее были слухи о заинтересованности в услугах Азарова от "Фиорентины".

Недавно представители грузина встречались с руководством "Шахтера". Клуб заявил, что все предложения по трансферу Азарова этим летом будут отклонены.

Грузин выступает в составе “Шахтера” с августа 2023 года. Тогда "горняки" купили его у "Црвены Звезды" за три миллиона евро.

На счету Азарова 32 матча в прошлом сезоне за дончан. В настоящее время аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в пять миллионов евро.

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Источник:
Geo Team
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
27.07.2024 в 14:34
Спочатку Судакова за 50+ млн. продайте, як кортілося. Потім будете Азірова розкручувати, розводити італійців на грошенята.
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Комментарии 4
Лекарь (село Дарниця)
27.07.2024 в 14:34
Спочатку Судакова за 50+ млн. продайте, як кортілося. Потім будете Азірова розкручувати, розводити італійців на грошенята.
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0
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 13:51
Грузин меньше чем за полмиллиарда баксов не продаецца. Знаете какие он хачапури готовит?? Пальчики оближешь!
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Просто Квашин (Харків)
27.07.2024 в 14:23
Ми всі вже в курсі, які пальчики ти звик облизувати... Особливо тобі подобаються грузинські....
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жека-киев (биг виладж)
27.07.2024 в 13:37
Було дивно, чого його на ЧЄ в збірну не взяли
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