Олег Лысак: Мы стремимся попасть в еврокубковую зону

Вице-президент полтавской "Ворскли" Олег Лысак рассказал о целях команды на новый сезон УПЛ.

Расскажите немного о трансферах, кого-то еще планируете приобрести?

В межсезонье мы усилили каждое игровое звено команды опытными исполнителями. До закрытия трансферного окна еще можем подписать одного-двух исполнителей. Ищем, в частности, квалифицированного футболиста в опорную зону.

Бюджет в новом сезоне увеличится, уменьшится или останется таким же?

Бюджет клуба будет зависеть исключительно от экономической ситуации в стране. Мы четко это понимаем.

Какая конкретная цель стоит перед Долганским в "Ворскле" на новый сезон?

"Ворскла" - это не только взрослая мужская команда. Мы классический европейский клуб (мужской, женский и юношеский составы), заявили в ПФЛ "Ворсклу-2", развиваем собственную ДЮФШ. Перед каждой из команд максимальные задачи. Мы стремимся попасть в еврокубковую зону.