  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олег Лысак: Мы стремимся попасть в еврокубковую зону
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олег Лысак: Мы стремимся попасть в еврокубковую зону

Премьер-лига

Вице-президент - о целях

Олег Лысак: Мы стремимся попасть в еврокубковую зону

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

Новина українською

Вице-президент полтавской "Ворскли" Олег Лысак рассказал о целях команды на новый сезон УПЛ.

Расскажите немного о трансферах, кого-то еще планируете приобрести?

В межсезонье мы усилили каждое игровое звено команды опытными исполнителями. До закрытия трансферного окна еще можем подписать одного-двух исполнителей. Ищем, в частности, квалифицированного футболиста в опорную зону.

Бюджет в новом сезоне увеличится, уменьшится или останется таким же?

Бюджет клуба будет зависеть исключительно от экономической ситуации в стране. Мы четко это понимаем.

Какая конкретная цель стоит перед Долганским в "Ворскле" на новый сезон?

"Ворскла" - это не только взрослая мужская команда. Мы классический европейский клуб (мужской, женский и юношеский составы), заявили в ПФЛ "Ворсклу-2", развиваем собственную ДЮФШ. Перед каждой из команд максимальные задачи. Мы стремимся попасть в еврокубковую зону.

Напомним, в прошлом сезоне "Ворскла" финишировала на девятой строчке и дошла до финала Кубка Украины, где проиграла Шахтеру, 1:2.

По теме
yellow-arrow
Голкипер Шахтера: Мы сыграли против Динамо Загреб в свою игру
yellow-arrow
Клуб из Италии предложил Шахтеру за Азарова 10 млн евро. Дончане отказались
yellow-arrow
"Секрет довольно прост". Фесюн - о вратарской школе Ворсклы
Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2024 в 14:28
Тільки одне питання: нащо?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2024 в 14:28
Тільки одне питання: нащо?
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
27.07.2024 в 14:04
Ой, тільки не в єврокубки. Надивились ми там на вас, досить.
Ответить
2
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
27.07.2024 в 14:17
тогда только золото! На ЛЧ и усиление будет! Лисак найдет деньги.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости