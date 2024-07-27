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Олег Лысак: Мы стремимся попасть в еврокубковую зону
Вице-президент - о целях
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Вице-президент полтавской "Ворскли" Олег Лысак рассказал о целях команды на новый сезон УПЛ.
Расскажите немного о трансферах, кого-то еще планируете приобрести?
В межсезонье мы усилили каждое игровое звено команды опытными исполнителями. До закрытия трансферного окна еще можем подписать одного-двух исполнителей. Ищем, в частности, квалифицированного футболиста в опорную зону.
Бюджет в новом сезоне увеличится, уменьшится или останется таким же?
Бюджет клуба будет зависеть исключительно от экономической ситуации в стране. Мы четко это понимаем.
Какая конкретная цель стоит перед Долганским в "Ворскле" на новый сезон?
"Ворскла" - это не только взрослая мужская команда. Мы классический европейский клуб (мужской, женский и юношеский составы), заявили в ПФЛ "Ворсклу-2", развиваем собственную ДЮФШ. Перед каждой из команд максимальные задачи. Мы стремимся попасть в еврокубковую зону.
Напомним, в прошлом сезоне "Ворскла" финишировала на девятой строчке и дошла до финала Кубка Украины, где проиграла Шахтеру, 1:2.
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