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Голкипер Шахтера: Мы сыграли против Динамо Загреб в свою игру
Однако уступили
Фото: ФК Шахтар
Голкипер "Шахтера" Денис Твардовский прокомментировал поражение "Динамо" Загреб в товарищеском матче.
“По моему мнению, команда сыграла достаточно неплохо. Конечно, у нас были ошибки. У меня тоже были ошибки в билд-апе. Но, несмотря на это, команда сыграла в свою игру, что самое главное, и продемонстрировала, что мы готовили все эти сборы.
Это один из этапов подготовки. До этого мы играли по одному тайму. 90 минут – это хорошее время, чтобы подготовить себя, привести себя в порядок и подходить к чемпионату в оптимальных кондициях.
На мой взгляд, наша команда хорошо подготовилась к сборам. Кто-то получил меньше отпуска, но, несмотря на это, тренерский штаб распределил нагрузку равномерно, и поэтому все подходят к чемпионату в оптимальных кондициях”, – сказал Твардовский.
Напомним, что "Шахтер" Д и "Динамо" З сегодня встретятся во втором подряд спарринге через два дня. Старт встречи намечен на 20:00.
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