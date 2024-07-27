  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер Шахтера: Мы сыграли против Динамо Загреб в свою игру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Шахтера: Мы сыграли против Динамо Загреб в свою игру

Премьер-лига

Однако уступили

Голкипер Шахтера: Мы сыграли против Динамо Загреб в свою игру

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Денис Твардовский прокомментировал поражение "Динамо" Загреб в товарищеском матче.

“По моему мнению, команда сыграла достаточно неплохо. Конечно, у нас были ошибки. У меня тоже были ошибки в билд-апе. Но, несмотря на это, команда сыграла в свою игру, что самое главное, и продемонстрировала, что мы готовили все эти сборы.

Это один из этапов подготовки. До этого мы играли по одному тайму. 90 минут – это хорошее время, чтобы подготовить себя, привести себя в порядок и подходить к чемпионату в оптимальных кондициях.

На мой взгляд, наша команда хорошо подготовилась к сборам. Кто-то получил меньше отпуска, но, несмотря на это, тренерский штаб распределил нагрузку равномерно, и поэтому все подходят к чемпионату в оптимальных кондициях”, – сказал Твардовский.

Читайте такжеКак Шахтер проиграл Динамо. Пусть и загребскому. Видео голов и обзор матча

Напомним, что "Шахтер" Д и "Динамо" З сегодня встретятся во втором подряд спарринге через два дня. Старт встречи намечен на 20:00.

По теме
yellow-arrow
Олег Лысак: Мы стремимся попасть в еврокубковую зону
yellow-arrow
Клуб из Италии предложил Шахтеру за Азарова 10 млн евро. Дончане отказались
yellow-arrow
"Секрет довольно прост". Фесюн - о вратарской школе Ворсклы
Динамо (Загреб) Шахтер (Донецк) Денис Твардовский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube Шахтаря
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости