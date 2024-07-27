Голкипер Шахтера: Мы сыграли против Динамо Загреб в свою игру

Голкипер "Шахтера" Денис Твардовский прокомментировал поражение "Динамо" Загреб в товарищеском матче.

“По моему мнению, команда сыграла достаточно неплохо. Конечно, у нас были ошибки. У меня тоже были ошибки в билд-апе. Но, несмотря на это, команда сыграла в свою игру, что самое главное, и продемонстрировала, что мы готовили все эти сборы.

Это один из этапов подготовки. До этого мы играли по одному тайму. 90 минут – это хорошее время, чтобы подготовить себя, привести себя в порядок и подходить к чемпионату в оптимальных кондициях.

На мой взгляд, наша команда хорошо подготовилась к сборам. Кто-то получил меньше отпуска, но, несмотря на это, тренерский штаб распределил нагрузку равномерно, и поэтому все подходят к чемпионату в оптимальных кондициях”, – сказал Твардовский.