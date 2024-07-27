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Антон Глущенко: Шахтер - лучшая команда в Украине, и мы должны доказывать это в каждой игре
Полузащитник Шахтера - о сборах
Фото: Шахтар
Полузащитник "Шахтера" Антон Глущенко подвел итоги сборов, рассказал о доверии со стороны Марино Пушича и о ношении капитанской повязки.
Антон, сборы "Шахтера" подходят к концу. Подытожь первую встречу с "Динамо" (Загреб).
Считаю, что мы очень хорошо контролировали игру, но, к сожалению, допустили важную ошибку, после которой пропустили мяч. Конечно, всегда хочется побеждать, и очень обидно, что завершаем сборы с поражением.
Ты вышел на поле с капитанской повязкой. Расскажи, пожалуйста, чей это был выбор, как тебе сообщили и что чувствовал в тот момент?
Перед теорией Мистер спросил меня, был ли я когда-нибудь капитаном. Я ответил, что никогда, и подумал, что это просто вопрос. Но во время теоретического занятия он объявил, что я буду капитаном. Честно говоря, я почувствовал некоторую неловкость, ведь это было впервые для меня, еще и в "Шахтере". Я очень благодарен тренеру за это решение, это придает мне уверенности.
Как ты справился с волнением в тот момент?
На теоретическом занятии, после того как мне объявили об этом, я немного паниковал, но когда ехали в автобусе, я об этом забыл.
Возможно, кто-то из ребят поддержал тебя? Тарас Степаненко или другие игроки что-то говорили тебе?
Тарас ничего не говорил, но, наверное, каждый в команде, от игроков до тренеров и массажистов, пошутил перед игрой. Было приятно, понимая, что это были хорошие шутки.
Это твой первый полноценный сбор под руководством Марино Пушича. Каковы итоги?
Это, наверное, самые длинные сборы в моей жизни. Они были очень насыщенными, тяжелыми и интенсивными, и мне это нравится, ведь чувствую, что расту. Сравнивая с первым днем, я чувствую, что прогрессирую.
Какие три аспекта удалось отработать команде в течение этого месяца?
Мы улучшили физические кондиции, интенсивность и тактическое взаимодействие.
Как оцениваешь шансы "Шахтера" в новом сезоне?
Шансы всегда максимальные. Считаю, "Шахтер" - лучшая команда в Украине, и мы должны доказывать это в каждой игре.
Напомним, что донецкий "Шахтер" и "Динамо" (Загреб) сегодня встретятся во втором подряд спарринге за два дня. Начало - в 20:00.
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