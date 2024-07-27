Полузащитник "Шахтера" Антон Глущенко подвел итоги сборов, рассказал о доверии со стороны Марино Пушича и о ношении капитанской повязки.

Антон, сборы "Шахтера" подходят к концу. Подытожь первую встречу с "Динамо" (Загреб).

Считаю, что мы очень хорошо контролировали игру, но, к сожалению, допустили важную ошибку, после которой пропустили мяч. Конечно, всегда хочется побеждать, и очень обидно, что завершаем сборы с поражением.

Ты вышел на поле с капитанской повязкой. Расскажи, пожалуйста, чей это был выбор, как тебе сообщили и что чувствовал в тот момент?

Перед теорией Мистер спросил меня, был ли я когда-нибудь капитаном. Я ответил, что никогда, и подумал, что это просто вопрос. Но во время теоретического занятия он объявил, что я буду капитаном. Честно говоря, я почувствовал некоторую неловкость, ведь это было впервые для меня, еще и в "Шахтере". Я очень благодарен тренеру за это решение, это придает мне уверенности.

Как ты справился с волнением в тот момент?

На теоретическом занятии, после того как мне объявили об этом, я немного паниковал, но когда ехали в автобусе, я об этом забыл.

Возможно, кто-то из ребят поддержал тебя? Тарас Степаненко или другие игроки что-то говорили тебе?

Тарас ничего не говорил, но, наверное, каждый в команде, от игроков до тренеров и массажистов, пошутил перед игрой. Было приятно, понимая, что это были хорошие шутки.

Это твой первый полноценный сбор под руководством Марино Пушича. Каковы итоги?

Это, наверное, самые длинные сборы в моей жизни. Они были очень насыщенными, тяжелыми и интенсивными, и мне это нравится, ведь чувствую, что расту. Сравнивая с первым днем, я чувствую, что прогрессирую.

Какие три аспекта удалось отработать команде в течение этого месяца?

Мы улучшили физические кондиции, интенсивность и тактическое взаимодействие.

Как оцениваешь шансы "Шахтера" в новом сезоне?

Шансы всегда максимальные. Считаю, "Шахтер" - лучшая команда в Украине, и мы должны доказывать это в каждой игре.