Президент Левого берега: На нашем стадионе, кроме нас, будет играть только Шахтер

Президент “Левого берега” Николай Лавренко рассказал, сколько команд будут играть на стадионе команды под Киевом.

“Только “Шахтер”, и все. Там уже пресса критиковала нас. Поймите, что весной до лета этого года "Левый берег" принял больше матчей УПЛ, чем любой стадион в Украине.

Понятно, что сначала были проблемы с полем. Сегодня играет команда, через два дня играет команда вообще катастрофа. Мы уже поставили для себя точку. Вы видели сегодня газон.

Мы уже подписали соглашение с "Шахтером". Играет только "Шахтер" и "Левый берег", и больше никто. Все. Это жесткие условия, прописанные. Если "Шахтер" в этот день не играет, а играет, например, в еврокубках, то мы можем договориться и дать кому-то сыграть вместо "Шахтера". То есть у нас одна игра в неделю, и это нормально”, – сказал Лавренко.