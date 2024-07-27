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Президент Левого берега: На нашем стадионе, кроме нас, будет играть только Шахтер
Но есть одно исключение
Фото: Шахтар
Президент “Левого берега” Николай Лавренко рассказал, сколько команд будут играть на стадионе команды под Киевом.
“Только “Шахтер”, и все. Там уже пресса критиковала нас. Поймите, что весной до лета этого года "Левый берег" принял больше матчей УПЛ, чем любой стадион в Украине.
Понятно, что сначала были проблемы с полем. Сегодня играет команда, через два дня играет команда вообще катастрофа. Мы уже поставили для себя точку. Вы видели сегодня газон.
Мы уже подписали соглашение с "Шахтером". Играет только "Шахтер" и "Левый берег", и больше никто. Все. Это жесткие условия, прописанные. Если "Шахтер" в этот день не играет, а играет, например, в еврокубках, то мы можем договориться и дать кому-то сыграть вместо "Шахтера". То есть у нас одна игра в неделю, и это нормально”, – сказал Лавренко.
Напомним, что во вчерашнем матче "Левый берег" обыграл "Металлист 1925" и получил возможность сразиться с "Минаем" за путевку в УПЛ на следующий сезон. Решающий матч состоится во вторник, 30 июля.
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