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Президент Левого берега: На нашем стадионе, кроме нас, будет играть только Шахтер

Премьер-лига

Но есть одно исключение

Президент Левого берега: На нашем стадионе, кроме нас, будет играть только Шахтер

Фото: Шахтар

Новина українською

Президент “Левого берега” Николай Лавренко рассказал, сколько команд будут играть на стадионе команды под Киевом.

“Только “Шахтер”, и все. Там уже пресса критиковала нас. Поймите, что весной до лета этого года "Левый берег" принял больше матчей УПЛ, чем любой стадион в Украине.

Понятно, что сначала были проблемы с полем. Сегодня играет команда, через два дня играет команда вообще катастрофа. Мы уже поставили для себя точку. Вы видели сегодня газон.

Мы уже подписали соглашение с "Шахтером". Играет только "Шахтер" и "Левый берег", и больше никто. Все. Это жесткие условия, прописанные. Если "Шахтер" в этот день не играет, а играет, например, в еврокубках, то мы можем договориться и дать кому-то сыграть вместо "Шахтера". То есть у нас одна игра в неделю, и это нормально”, – сказал Лавренко.

Напомним, что во вчерашнем матче "Левый берег" обыграл "Металлист 1925" и получил возможность сразиться с "Минаем" за путевку в УПЛ на следующий сезон. Решающий матч состоится во вторник, 30 июля.

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Николай Лавренко Шахтер (Донецк) Левый берег (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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