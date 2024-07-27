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Дидык: Было интересно сравнить свои силы на фоне крепких европейских клубов
Подытожил сбор в Словении
fcruhlviv.com
Защитник львовского "Руха" Роман Дидык рассказал о том, как прошел его летний сбор в Словении.
"У нас были хорошие соперники на сборах в Словении и хочется поблагодарить менеджмент клуба, ведь не каждый день есть возможность играть против таких сильных команд. Было интересно сравнить свои силы на фоне крепких европейских клубов.
Относительно самого процесса сборов, то у нас были серьезные нагрузки, но все понимали, что так будет и что это нужно для качественной подготовки к сезону. "Рух" работал в горах, там был один температурный режим, а матчи игрались в другом месте и там были более классические условия. Это создавало дополнительные нагрузки на организм. Теперь продолжаем готовиться дома в режиме двух тренировок в день. На сборах мы работаем над физической и тактической подготовкой, определяем вектор своего развития.
В Словении были определенные эксперименты с позициями на поле. Мне все же удобнее играть на привычной позиции в центре защиты, ведь именно там я провел больше всего матчей. Но я могу играть и там, где скажут тренеры, в том числе и на разных позициях в центре поля. Атакующего полузащитника до этих сборов я последний раз играл еще, пожалуй, в школе. В первых матчах чувствовался дискомфорт, но с каждой последующей игрой и тренировкой мне было комфортнее на этой позиции".
Напомним, сегодня "Рух" обыграл "Агробизнес" со счетом 2:0. Голы забили Карабин и Клайвер. Следующая игра львовской команды состоится 3 августа против "Руха-2".
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