Рух на 3-4 месяца потерял ключевого полузащитника

Полузащитник "Руха" и молодежной сборной Украины Евгений Пастух получил травму голени.

По имеющейся информации, во время товарищеского матча против "Вереса" Пастух травмировал голень. Консервативное лечение не дало результатов, поэтому футболист вместе с руководством клуба приняли решение о проведении операции. Из-за этого 20-летний полузащитник пропустит 3-4 месяца.

Напомним, в прошлом сезоне Евгений Пастух сыграл за "Рух" в 28 матчах УПЛ, в которых отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.