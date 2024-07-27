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Рух на 3-4 месяца потерял ключевого полузащитника

Премьер-лига

Евгения Пастуха

Рух на 3-4 месяца потерял ключевого полузащитника

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" и молодежной сборной Украины Евгений Пастух получил травму голени.

По имеющейся информации, во время товарищеского матча против "Вереса" Пастух травмировал голень. Консервативное лечение не дало результатов, поэтому футболист вместе с руководством клуба приняли решение о проведении операции. Из-за этого 20-летний полузащитник пропустит 3-4 месяца.

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Напомним, в прошлом сезоне Евгений Пастух сыграл за "Рух" в 28 матчах УПЛ, в которых отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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