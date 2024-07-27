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Юрченко: Я хочу, чтобы мы дальше работали со Скрипником

Премьер-лига

Команда надеется, что наставник останется

Юрченко: Я хочу, чтобы мы дальше работали со Скрипником

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Владлен Юрченко прокомментировал поражение от "Левого берега", а также отставку Виктора Скрипника.

“ – Виктор Скрипник неофициально, но сказал, что уходит в отставку. Если у команды будет возможность поговорить и остановить его, вы попробуете что-нибудь такое сделать?

– 100%. Мы об этом говорили. Команда в раздевалке сказала, что это более поспешное, эмоциональное решение. Мы надеемся, что руководство подойдет к этому вопросу более взвешенно, будет решение. Я хочу, чтобы мы работали дальше, потому что сейчас у нас была хорошая атмосфера и то, как мы начали игру, какое было настроение…

Я не могу сказать, что можно было что-то изменить. Только могли забивать 1,2,3 и заканчивать эту игру. Но мы не забили. Это футбол, это бывает. Обидно, что это происходит с нами уже второй раз через два месяца.

– У тебя есть впечатление, что команда подвела тренера?

– Мы проиграли, но я могу сказать, что все очень хотели гореть желанием играть. Мне тяжело, просто стыдно что-то сейчас говорить, потому что мы проиграли. Это нужно признать и как-то двигаться дальше”, – сказал Юрченко.

Напомним, что Скрипник не появился вчера на пресс-конференции после матча против "Левого берега", а также заявил, что уходит в отставку.

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Виктор Скрипник Владлен Юрченко Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Виктор 2209 (Мехико)
27.07.2024 в 16:05
Ребята отлично устроились,контракты как в УПЛ-ответственности 0,какая разница где играть,как Витя Скрипник говорил после вылета Ворсклы от Дилы"Вам никто ничего не должен"Имена и деньги не играют на поле,уровень нужно показывать постоянно
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Комментарии 2
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Виктор 2209 (Мехико)
27.07.2024 в 16:05
Ребята отлично устроились,контракты как в УПЛ-ответственности 0,какая разница где играть,как Витя Скрипник говорил после вылета Ворсклы от Дилы"Вам никто ничего не должен"Имена и деньги не играют на поле,уровень нужно показывать постоянно
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Просто Квашин (Харків)
27.07.2024 в 16:01
Ледащо, який ходить по клубах зі Скрипником (Зоря,Ворскла,ФейкМеталіст)....
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