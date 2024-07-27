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Юрченко: Я хочу, чтобы мы дальше работали со Скрипником
Команда надеется, что наставник останется
Фото: ФК Металіст 1925
Полузащитник "Металлиста 1925" Владлен Юрченко прокомментировал поражение от "Левого берега", а также отставку Виктора Скрипника.
“ – Виктор Скрипник неофициально, но сказал, что уходит в отставку. Если у команды будет возможность поговорить и остановить его, вы попробуете что-нибудь такое сделать?
– 100%. Мы об этом говорили. Команда в раздевалке сказала, что это более поспешное, эмоциональное решение. Мы надеемся, что руководство подойдет к этому вопросу более взвешенно, будет решение. Я хочу, чтобы мы работали дальше, потому что сейчас у нас была хорошая атмосфера и то, как мы начали игру, какое было настроение…
Я не могу сказать, что можно было что-то изменить. Только могли забивать 1,2,3 и заканчивать эту игру. Но мы не забили. Это футбол, это бывает. Обидно, что это происходит с нами уже второй раз через два месяца.
– У тебя есть впечатление, что команда подвела тренера?
– Мы проиграли, но я могу сказать, что все очень хотели гореть желанием играть. Мне тяжело, просто стыдно что-то сейчас говорить, потому что мы проиграли. Это нужно признать и как-то двигаться дальше”, – сказал Юрченко.
Напомним, что Скрипник не появился вчера на пресс-конференции после матча против "Левого берега", а также заявил, что уходит в отставку.
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