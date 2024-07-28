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Ременяк – о победе над Эпицентром: Любенович вроде бы чувствовал, что не обойдется без серии пенальти

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Ременяк – о победе над Эпицентром: Любенович вроде бы чувствовал, что не обойдется без серии пенальти

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Артур Ременяк заявил, что команда тренировала удары с отметки.

“Был открытый футбол с большим количеством голевых моментов, шестью забитыми мячами в основное время, но и хватало досадных ошибок. Этому есть объективные причины: в конце июля команды еще только завершают подготовку к сезону, а здесь довольно неожиданно выяснилось, что нужно срочно играть официальные поединки, да еще на вылет".

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"Следует отдать должное нашему тренеру Желько Любеновичу, который будто чувствовал, что сегодня не обойдется без серии послематчевых пенальти и после тренировки мы шлифовали удары с 11-метровой отметки. Это сказалось: все 5 наших попыток в поединке с “Эпицентром” были удачными”, – сказал футболист.

Ременяк сравнял счет на 87-й минуте и установил паритет 3:3. Также форвард реализовал удар в серии пенальти (попытка №2).

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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