Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Металлиста 1925 U-19 Сергей Карпенко прокомментировал слухи о своем назначении главным тренером клуба
Опроверг слухи, но не отрицает такую возможность
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер команды "Металлист 1925" U-19 Сергей Карпенко прокомментировал информацию о своем назначении на должность главного тренера харьковского клуба.
Сергей, пишут, что вы стали исполняющим обязанности главного тренера "Металлиста 1925". Это правда?
Это так написали, а на самом деле… Я буду говорить с руководством клуба только послезавтра. Пока разговоров никаких не было.
Ну а вы готовы к новому вызову, чтобы возглавить первую команду "Металлиста 1925"?
А почему нет? Такой шанс дается не каждый день, потому нужно его реализовывать. Я долго шел и работаю над этим.
Что, по-вашему, "Металлисту 1925" не хватило, чтобы победить "Левый Берег"?
Сейчас я не хочу обсуждать это. Если меня назначат исполняющим обязанности, тогда будем разбираться, почему так случилось
Напомним, "Металлист 1925" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Виктором Скрипником после поражения от "Левого Берега" (1:1, 4:5 по пен.) в турнире четырех УПЛ.
Популярное сейчас
- Украина U-23 в последнем туре: 5 сценариев развития событий
- Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Дежавю? Положение в группе Украины после второго тура Олимпийских игр
- Президент Металлиста 1925 отреагировал на поражение в турнире четырех: Крутые эмоции
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО