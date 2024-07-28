Тренер Металлиста 1925 U-19 Сергей Карпенко прокомментировал слухи о своем назначении главным тренером клуба

Тренер команды "Металлист 1925" U-19 Сергей Карпенко прокомментировал информацию о своем назначении на должность главного тренера харьковского клуба.

Сергей, пишут, что вы стали исполняющим обязанности главного тренера "Металлиста 1925". Это правда?

Это так написали, а на самом деле… Я буду говорить с руководством клуба только послезавтра. Пока разговоров никаких не было.

Ну а вы готовы к новому вызову, чтобы возглавить первую команду "Металлиста 1925"?

А почему нет? Такой шанс дается не каждый день, потому нужно его реализовывать. Я долго шел и работаю над этим.

Что, по-вашему, "Металлисту 1925" не хватило, чтобы победить "Левый Берег"?

Сейчас я не хочу обсуждать это. Если меня назначат исполняющим обязанности, тогда будем разбираться, почему так случилось