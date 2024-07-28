Вирт - о Вереске: Они не могут тягаться с Полесьем и ЛНЗ, но в силу своих возможностей двигаться вперед

Юрий Вирт рассказал о том, как он тренировал ровенский "Верес" и проанализировал успехи клуба в прошлом сезоне.

Прошло чуть больше года. Готовы озвучить истинную причину, почему вы покинули "Верес"?

За три тура до конца позапрошлого сезона, когда мы не попали в десятку и президент сказал: "Мы разорвем с тобой контракт, потому что ты не выполнил задачу". Иван Алексеевич перед началом чемпионата поставил мне задачу пригласить новых игроков на 1000 долларов зарплаты, условно говоря - и все. А потом они не могли уже договориться с футболистами, предлагая 3-4 тысячи долларов. Футболисты отказывали.

Когда в переговорах участвовали президент, его заместитель и бывший спортивный директор Шевчук - ни одного футболиста они не подписали. А мне нужно было новичков уговаривать на еще более скромные условия. И я это сделал. Нас тогда покинул Рома Гончаренко, который получил приглашение в "Колос". Когда я президенту сказал: давайте поговорим по совести: вы говорили "Спасай команду", а сейчас вы говорите: "Ты не выполнил задачу и мы тебя увольняем"? Я не понял этого.

Он согласился со мной, но решение было уже принято. Я дал слово оставить "Верес" в УПЛ.

Я абсолютно убежден, что вы держите руку на пульсе, что происходит в "Вересе". По трансферной кампании команда сможет не довести до переходных матчей?

Очень рад, что "Верес" хорошо поработал на трансферном рынке. Приглашение Степанюка и Гончаренко перекрывает весь бюджет, которым оперировал я. Те двое получают столько, сколько вся моя команда. Президент клуба понял, что нужно вкладывать средства, чтобы быть выше 12 места. Новый сезон покажет, насколько это было оправдано, как команда готовилась. Через туров 6-7 можно будет сделать определенные выводы.

"Верес" сделал Степанюку самый дорогой контракт в истории клуба. А почему вам так не шли навстречу в трансферных вопросах?

К сожалению, мне было в этом отказано, апеллируя тем, что у меня и так столько футболистов в ростере. Но на самом деле у меня был кадровый дефицит.

В моем распоряжении было 13 полевых игроков. Президент знал, что я с 13 футболистами давал результат, и думал, что так дотянем. Хотя я оставил команду в УПЛ, меня уволили, а сейчас, когда команда осталась так же - через "стыки", условно говоря, пускали салюты, банкеты, все радовались.

А при вас у "Вереса" вырисовывались приглашения игроков статуса Степанюка?

У Вереса была возможность пригласить из тогда еще игрока "Динамо" Кадири. Еще один защитник из Румынии готов был приезжать.

Бюджет НК "Верес" (Ровно) после меня был увеличен втрое. А мы выжимали максимум из того, что у нас было. Когда Клец получил травму ему говорили одеть гипс, а он ту ногу обкалывал, чтобы доиграть до конца, потому что действительно не хватало футболистов. Невероятные усилия были потрачены, чтобы "Верес" остался в УПЛ.

Какие у вас сейчас отношения с Надеиным?

Мы разошлись хорошо. По сегодняшний день общаемся. На тот момент я просто не понял его. Большое влияние на Ивана Алексеевича могло иметь окружение: ходили, нашептывали на меня. Можно было поступить иначе, но время уже назад не вернешь. Команда с наименьшими финансовыми условиями боролась за место под солнцем и из-за не фарта оказалась в переходных матчах. Три месяца удача отворачивалась от нас. Какая может быть удача, когда люди у президента на трибуне болеют против Вирта?