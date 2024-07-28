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16-летний бразильский полузащитник попал в шорт-лист Шахтера
Контракт Ферраза с Гремио действует до 2026 года.
Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" интересуется 16-летним бразильским полузащитником "Гремио" Винни Ферразом.
По информации источника, скауты "Шахтера" активно следят за Винни Ферразом. Отмечается, что отступные за игрока составляют 50 миллионов евро.
Напомним, в этом сезоне Винни Ферраз перешел в команду "Гремио" U-20, за которую уже провел 11 поединков, но без результативных действий.
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Источник:GZH
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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