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16-летний бразильский полузащитник попал в шорт-лист Шахтера

Премьер-лига

Контракт Ферраза с Гремио действует до 2026 года.

16-летний бразильский полузащитник попал в шорт-лист Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтер" интересуется 16-летним бразильским полузащитником "Гремио" Винни Ферразом.

По информации источника, скауты "Шахтера" активно следят за Винни Ферразом. Отмечается, что отступные за игрока составляют 50 миллионов евро.

Напомним, в этом сезоне Винни Ферраз перешел в команду "Гремио" U-20, за которую уже провел 11 поединков, но без результативных действий.

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Источник:
GZH
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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