Карпаты и Александрия следят за нападающим Сантоса

"Карпаты" и "Александрия" могут подписать бразильского футболиста "Сантоса" Вэсли Патати.

По имеющейся информации, за 20-летним нападающим Вэсли Патати следят не только украинские клубы, но и израильский "Маккаби". Отмечается, что предложения варьируются от 1,5 до двух миллионов евро за 60% прав на игрока, в то время как "Сантос" хочет оставить за собой 40% прав.

Напомним, что Патати является питомцем "Сантоса". За прошлый сезон бразильский форвард сыграл в 14 матчах во всех турнирах и забил один гол.