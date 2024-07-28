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Карпаты и Александрия следят за нападающим Сантоса

Премьер-лига

Весли Патати может присоединиться к УПЛ

Карпаты и Александрия следят за нападающим Сантоса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Карпаты" и "Александрия" могут подписать бразильского футболиста "Сантоса" Вэсли Патати.

По имеющейся информации, за 20-летним нападающим Вэсли Патати следят не только украинские клубы, но и израильский "Маккаби". Отмечается, что предложения варьируются от 1,5 до двух миллионов евро за 60% прав на игрока, в то время как "Сантос" хочет оставить за собой 40% прав.

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Напомним, что Патати является питомцем "Сантоса". За прошлый сезон бразильский форвард сыграл в 14 матчах во всех турнирах и забил один гол.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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