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На матче за выход в УПЛ между Левым берегом и Минаем будет работать главный арбитр из Львова

Премьер-лига

Поединок состоится в Ровно

На матче за выход в УПЛ между Левым берегом и Минаем будет работать главный арбитр из Львова

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Украинская ассоциация футбола на своем сайте сообщила об официальном назначении судейской бригады на решающий матч за выход в УПЛ сезона 2024/25 между “Левым берегом” и “Минаем”.

  • Главный судья: Александр Шандор (Львов)
  • Лайнсмены: Виктор Матяш (Донецк) и Александр Беркут (Сумы)
  • Четвертый арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
  • Арбитр ВАР: Роман Блавацкий (Львов)
  • Помощник арбитра ВАР: Максим Чортоляс (Херсон)

Матч состоится во вторник 30 июля на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток запланирован на 18:00.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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