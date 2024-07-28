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На матче за выход в УПЛ между Левым берегом и Минаем будет работать главный арбитр из Львова
Поединок состоится в Ровно
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Украинская ассоциация футбола на своем сайте сообщила об официальном назначении судейской бригады на решающий матч за выход в УПЛ сезона 2024/25 между “Левым берегом” и “Минаем”.
- Главный судья: Александр Шандор (Львов)
- Лайнсмены: Виктор Матяш (Донецк) и Александр Беркут (Сумы)
- Четвертый арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
- Арбитр ВАР: Роман Блавацкий (Львов)
- Помощник арбитра ВАР: Максим Чортоляс (Херсон)
Матч состоится во вторник 30 июля на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток запланирован на 18:00.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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