На матче за выход в УПЛ между Левым берегом и Минаем будет работать главный арбитр из Львова

Украинская ассоциация футбола на своем сайте сообщила об официальном назначении судейской бригады на решающий матч за выход в УПЛ сезона 2024/25 между “Левым берегом” и “Минаем”.

Главный судья: Александр Шандор (Львов)

Александр Шандор (Львов) Лайнсмены: Виктор Матяш (Донецк) и Александр Беркут (Сумы)

Виктор Матяш (Донецк) и Александр Беркут (Сумы) Четвертый арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Александр Афанасьев (Харьков) Арбитр ВАР: Роман Блавацкий (Львов)

Роман Блавацкий (Львов) Помощник арбитра ВАР: Максим Чортоляс (Херсон)

Матч состоится во вторник 30 июля на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток запланирован на 18:00.