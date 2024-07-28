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Михавко и Пономаренко присоединились к Динамо в Люблине
Команда уже практически в полном составе
Фото: ФК Динамо
"Динамо" продолжает готовиться к ответному матчу второго раунда квалификации Лиги чемпионов против "Партизана". В пятницу и субботу подопечные Шовковского провели тренировки на поле у "Арены Люблин".
К команде присоединились полуфиналисты юношеского Евро-2024, футболисты сборной Украины U-19 Тарас Михавко и Матвей Пономаренко.
Сама тренировка кроме стандартных игровых упражнений состояла из необычной работы – вдоль поля тренеры обустроили несколько станций с силовыми орудиями, после работы с которыми каждый игрок должен выполнить привычную для себя работу – отправить мяч в угол стандартных ворот или попасть в маленькие. Конечно, после полученной нагрузки это было уже труднее.
Сегодня у команды запланирована завершающая тренировка в Люблине. В начале следующей недели команда отправится в сербский Белград.
Матч против Партизана запланирован на среду, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по Киеву.
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