Михавко и Пономаренко присоединились к Динамо в Люблине

"Динамо" продолжает готовиться к ответному матчу второго раунда квалификации Лиги чемпионов против "Партизана". В пятницу и субботу подопечные Шовковского провели тренировки на поле у ​​"Арены Люблин".

К команде присоединились полуфиналисты юношеского Евро-2024, футболисты сборной Украины U-19 Тарас Михавко и Матвей Пономаренко.

Сама тренировка кроме стандартных игровых упражнений состояла из необычной работы – вдоль поля тренеры обустроили несколько станций с силовыми орудиями, после работы с которыми каждый игрок должен выполнить привычную для себя работу – отправить мяч в угол стандартных ворот или попасть в маленькие. Конечно, после полученной нагрузки это было уже труднее.

Сегодня у команды запланирована завершающая тренировка в Люблине. В начале следующей недели команда отправится в сербский Белград.

Матч против Партизана запланирован на среду, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по Киеву.