Четвертьфиналы Олимпиады, два Суперкубка и старт УПЛ. Расписание футбола на 29 июля – 4 августа

Не успели мы закрыть сезон-2023/24, как уже, по сути, начинается кампания-2024/25. На выходных в бой ворвется Украинская Премьер-лига, а среди недели мы увидим матчи Олимпиады (в том числе и с участием "сине-желтых"), ответные поединки "Динамо" и "Полесья" в квалификациях ЛЧ и ЛК соответственно, а также определим, кто придет на замену "Днепру-1".

Вторник, 30 июля

Подопечные Ротаня вырвали победу над Марокко во втором туре футбольного турнира Олимпиады и теперь встретятся в заключительном матче группового этапа со сборной Аргентины. С "альбиселесте" "сине-желтым" будет очень непросто – в Париж приехало немало футболистов, выступающих в основах ведущих европейских клубов.

Также одновременно с этим матчем стартует финал Турнира четырех – в нем определится команда, которая заменит СК "Днепр-1" в новом розыгрыше УПЛ.

18:00. Украина ОИ – Аргентина ОИ. Олимпиада. Суспільне

18:00. "Левый Берег" – "Минай". Финал Турнира четырех. УПЛ ТВ

Среда, 31 июля

Киевляне разбили сербов со счетом 6:2 в первом поединке. Теперь нужно добить соперника в Белграде и выйти в следующий раунд отбора. Там "Динамо" столкнется с "Рейнджерс" (в случае чуда и вылета с Лиги чемпионов - с неудачником пары "Лугано" - "Фенербахче").

21:00. "Партизан" – "Динамо". Квалификация в ЛЧ. 2+2 / YT-каналы FootballHub и "Динамо", Динамо ТВ, Киевстар ТВ

Четверг, 1 августа

У житомирского клуба дела обстоят не так радужно, как у киевского. На прошлой неделе в Любляне местная "Олимпия" уверенно обыграла "Полесье" со счетом 2:0. Посмотрим, получится ли подвиг у команды Ашура.

19:00. "Полесье" – "Олимпия". Квалификация в ЛК. Megogo?

Пятница, 2 августа

Олимпиада потихоньку движется к решающим стадиям. К сожалению, без команды Ротаня.

16:00. Марокко – США. ¼ финала Олимпиады. Суспільне

18:00. Япония – Испания. ¼ финала Олимпиады. Суспільне

20:00. Египет – Парагвай. ¼ финала Олимпиады. Суспільне

22:00. Франция – Аргентина. ¼ финала Олимпиады. Суспільне

Суббота, 3 августа

УПЛ! УПЛ возвращается! Матчи "Динамо" и "Полесья" с "Александрией" и "Рухом" соответственно пока сдвинуты из-за участия команд в еврокубках, а вот остальные уже рвутся в бой. "Кривбасс" примет разобранный (обновленный?) "Черноморец", "Карпаты" приедут в Ровно. А вечером – немного европейского футбола, Суперкубки Турции и Португалии.

15:30. "Верес" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Кривбасс" – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ

20:45. "Галатасарай" – "Бешикташ". Суперкубок Турции. Megogo

22:15. "Спортинг" – "Порту". Суперкубок Португалии. Megogo

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Воскресенье, 4 августа

Еще одна большая порция чемпионата Украины на выходные. Например, в игру вступает донецкий "Шахтер", а "ЛНЗ" примет победителя Турнира четырех.