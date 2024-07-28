Полузащитник Шахтера: Мы подходим к сезону в прекрасной форме

Полузащитник "Шахтера" Кевин рассказал о том, как ему удалось забить гол в матче с "Динамо" (Загреб) и подвел итоги летних сборов.

Кевин, летние тренировочные сборы подошли к концу, "Шахтер" сыграл заключительный матч с "Динамо" (Загреб). Какой твой комментарий относительно этой игры?

Считаю, это была очень хорошая возможность подготовиться для нас как команды. По моему мнению, мы подходим к сезону в прекрасной форме. В целом я доволен игрой с "Динамо" (Загреб).

Во втором тайме ты отметился забитым мячом, прекрасно справился в том эпизоде, забил действительно яркий гол. Вспомни и опиши этот момент.

Этот гол мы отрабатывали на тренировках. Имею в виду именно структуру командной игры, к которой пришли во время гола, и я очень рад, что смог отличиться.

После игры мы заметили, что ты имел личный разговор с Марио Станичем. Что он тебе говорил?

Он сказал, чтобы я уделял больше внимания изучению различных аспектов игры на поле, а также поздравил меня с забитым мячом.

В целом какие впечатления у тебя остались после месяца тренировочных сборов? Какие навыки удалось улучшить и как оцениваешь все наработки, которые удалось команде реализовать?

Как уже отмечал, это был действительно крутой месяц. Мы смогли овладеть немало нового, особенно учитывая командную игру. Убежден, что вместе будем достигать успехов.

Вскоре начнется сезон. Какие личные цели ставишь себе и какие командные амбиции у вас есть?

Моя главная цель - продолжать становиться лучшей версией себя на поле: играть, забивать, ассистировать и одерживать победы вместе с "Шахтером".