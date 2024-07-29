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Кузык: Я вернулся домой в свой родной клуб

Премьер-лига
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Орест готовится к дебюту в команде

Кузык: Я вернулся домой в свой родной клуб

Фото - Карпати

Новина українською

Орест Кузык на протяжении детства и юности занимался футболом в академии "Карпат", но к первому коллективу присоединился только в 29 лет.

“Предложение поступило из клуба еще зимой. Я понимал, что у меня еще полгода контракта в Одессе и просто так меня никто не отпустит. Не мог подвести тренера, потому что он на меня рассчитывал и нам нужно было добывать очки, чтобы оставить команду как можно выше в турнирной таблице.

Старался смотреть матчи "Карпат". Особенно, когда были соперники, такие как "Ингулец", "Левый Берег", "Эпицентр".

Наиболее удобно себя чувствую под нападающими. Последние несколько лет в "Черноморце" я играл всегда на этой позиции. Если бы сейчас нужно было сыграть на фланге или под определенную тактическую схему – нет проблем".

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"Я вернулся домой в свой родной клуб, в котором начинал делать первые шаги в футболе. Достаточно большое количество игроков я знал, поэтому адаптации мне не нужно. Главное, чтобы сыграться лучше, понимать партнеров. Для этого и есть сборы. Думаю, что к началу чемпионата уже наиграем определенные связи и нам будет гораздо легче. Будем одерживать как можно больше побед и будем "Карпаты" поднимать как можно выше в турнирной таблице", – рассказал футболист.

Кузык родился во Львове и в 6 лет присоединился к академии "Карпат". В 16-ть его пригласили в "Динамо".

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Орест Кузык Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
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