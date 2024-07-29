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Нападающий и вратарь покинули Ингулец

Премьер-лига
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Нападающий и вратарь покинули Ингулец

Нападающий и вратарь покинули Ингулец

Фото - Інгулець

Новина українською

Форвард Ярослав Квасов подписал контракт с "Кудривкой". Нападающий провел в коллективе из поселка Петрово всего один сезон. Во втором дивизионе забил 4 мяча в 25 турах. Символично, что весной он больше всего отыграл минут именно в матче против "Кудровки-Нивы" (77). В других случаях нападающий находился на поле максимум 1 тайм.

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Лучший период карьеры Ярослава был в Эстонии. Во время выступлений в "Заре" Квасова отдали в аренду "Калеву" на 2014-2015 год. Украинец забил 36 голов в 56 встречах.

Также "Ингулец" прекратил сотрудничество с вратарем Валерием Восконяном. Летом 2023 года кипер покинул "Васт", но весь сезон провел в статусе запасного в экс-команде Лупашко.

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Источник:
Інгулець
Опубликовал: Александр Симченко
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