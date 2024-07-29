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Поздеев: Шахтер набирает легионеров и за счет качества может играть. А у нас каждая игра будет боевая

Премьер-лига
Обновлено

Наставник Ковалевки подвел итоги сборов

Поздеев: Шахтер набирает легионеров и за счет качества может играть. А у нас каждая игра будет боевая

Фото - Сайт "Колоса"

Новина українською

Александр Поздеев рассказал клубной пресс-службе о финише подготовки к новому сезону.

“Мы довольны, выполнили планируемый объем, прошли все этапы. С отрицательного – микроповреждения у ребят. Когда ты набираешь кондиции, проходишь сборы, то в конце получаешь какие-нибудь повреждения, пропускаешь несколько недель и все просто аннулируется.

Сыграли много спаррингов, получили много информации, пытались корректировать. Что-то получалось, что-то нет. Чемпионат – это совсем другие игры, настрой. У нас такой чемпионат, что ты как "Шахтер" набираешь легионеров, которые имеют высшее качество, плюс свои неплохие воспитанники и за счет качества можешь играть. А у нас каждая игра будет боевая".

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"Условия хорошие в Ковалевке. Все условия есть, не стану перечислять. Наверное, поставлю подготовке 9 баллов. Было бы 10, если бы не выпадали ребята из-за повреждений», – сказал тренер.

В воскресенье "хлеборобы" в 1-м туре УПЛ сыграют против "Оболони".

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Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
FC Kolos Kovalivka
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
29.07.2024 в 05:31
Зависть нехорошее явление.
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Комментарии 2
tolina-ystas (Краматорск)
29.07.2024 в 05:31
Зависть нехорошее явление.
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Kondor (Веселе)
29.07.2024 в 05:23
Шахтар всім,як кістка в горлі
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