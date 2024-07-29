Поздеев: Шахтер набирает легионеров и за счет качества может играть. А у нас каждая игра будет боевая

Александр Поздеев рассказал клубной пресс-службе о финише подготовки к новому сезону.

“Мы довольны, выполнили планируемый объем, прошли все этапы. С отрицательного – микроповреждения у ребят. Когда ты набираешь кондиции, проходишь сборы, то в конце получаешь какие-нибудь повреждения, пропускаешь несколько недель и все просто аннулируется.

Сыграли много спаррингов, получили много информации, пытались корректировать. Что-то получалось, что-то нет. Чемпионат – это совсем другие игры, настрой. У нас такой чемпионат, что ты как "Шахтер" набираешь легионеров, которые имеют высшее качество, плюс свои неплохие воспитанники и за счет качества можешь играть. А у нас каждая игра будет боевая".