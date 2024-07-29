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Вердер проявляет интерес к 19-летнему игроку Динамо
Защитник может продолжить карьеру в Германии
Фото: ФК Динамо Київ
Немецкий "Вердер" проявляет интерес к 19-летнему центральному защитнику "Динамо" Тарасу Михавко, сообщает Sport.ua.
По информации источника, скауты бременского клуба присутствовали на всех матчах сборной Украины на Евро U-19. Представители бременцев были впечатлены игрой Михавко и его умением сыграть на нескольких позициях в обороне.
Немецкий клуб готов сделать предложение по трансферу игрока в районе 1 млн евро.
Напомним, что новичком "Вердера" в летнее межсезонье стал украинский защитник Иван Ермачков, который также выступал в составе сборной Украины U-19 на Евро.
В прошлом сезоне Михавко провел 12 матчей за первую команду "Динамо". Портал Transfermarkt оценивает защитника в 800 тысяч евро. Контракт с "Динамо" действует до лета 2028 года.
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