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Карпаты намерены подписать чемпиона Южной Америки
Стали известны детали потенциального трансфера
Фото: FC Coritiba
"Карпаты" могут подписать 20-летнего защитника "Куритибы" Жана Педросо, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, львовяне планируют взять бразильца в годичную аренду с необязательным правом выкупа, чтобы у игрока было время адаптироваться к новым условиям и требованиям тренерского штаба. Портал Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.
Педросо выступает на позиции центрального защитника: в прошлом сезоне он провел два матча в бразильской Серии В и четыре - в Лиге Паранаэнсе.
Педросо - правша с неплохой антропометрией (рост игрока - 191 см). У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Бразилии (13 матчей, 2 гола): в ее составе Жан был чемпионом Южной Америки-2023. Он опасен на стандартах - так были забиты оба мяча на ЧМ (U-19).
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