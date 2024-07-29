Официально. Защитник Шахтера перешел в европейский клуб

Грузинский защитник "Шахтера" Георгий Гочолеишвили продолжит выступления в Дании.

23-летний грузин будет играть на правах аренды за "Копенгаген", сообщает пресс-служба дончан. Соглашение рассчитано до завершения сезона-2024/25, а датский клуб будет иметь право выкупа игрока.

Напомним, Гочолеишвили выступает за "Шахтер" с января 2023 года и в течение этого времени провел за "горняков" 37 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. В сезоне-2023/24 он принял участие в 24 поединках команды. Этим летом в составе национальной сборной Грузии стал участником Евро-2024.

"Копенгаген" в прошлом сезоне был бронзовым призером Суперлиги Дании и сейчас выступает в квалификационном раунде Лиги конференций.