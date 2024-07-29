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Официально. Защитник Шахтера перешел в европейский клуб

Премьер-лига

Аренда с правом выкупа

Официально. Защитник Шахтера перешел в европейский клуб

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Грузинский защитник "Шахтера" Георгий Гочолеишвили продолжит выступления в Дании.

23-летний грузин будет играть на правах аренды за "Копенгаген", сообщает пресс-служба дончан. Соглашение рассчитано до завершения сезона-2024/25, а датский клуб будет иметь право выкупа игрока.

Напомним, Гочолеишвили выступает за "Шахтер" с января 2023 года и в течение этого времени провел за "горняков" 37 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. В сезоне-2023/24 он принял участие в 24 поединках команды. Этим летом в составе национальной сборной Грузии стал участником Евро-2024.

"Копенгаген" в прошлом сезоне был бронзовым призером Суперлиги Дании и сейчас выступает в квалификационном раунде Лиги конференций.

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Копенгаген Шахтер (Донецк) Георгий Гочолейшвили
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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scorpius (Ck)
29.07.2024 в 11:58
Ну что ж, тогда желаю успехов и хорошо проявить себя. Гочо такой себе специфический крайний защитник - атакует куда лучше чем защищается.
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
29.07.2024 в 11:58
Ну что ж, тогда желаю успехов и хорошо проявить себя. Гочо такой себе специфический крайний защитник - атакует куда лучше чем защищается.
Ответить
0
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