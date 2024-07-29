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Официально. Защитник Шахтера перешел в европейский клуб
Аренда с правом выкупа
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Грузинский защитник "Шахтера" Георгий Гочолеишвили продолжит выступления в Дании.
23-летний грузин будет играть на правах аренды за "Копенгаген", сообщает пресс-служба дончан. Соглашение рассчитано до завершения сезона-2024/25, а датский клуб будет иметь право выкупа игрока.
Напомним, Гочолеишвили выступает за "Шахтер" с января 2023 года и в течение этого времени провел за "горняков" 37 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. В сезоне-2023/24 он принял участие в 24 поединках команды. Этим летом в составе национальной сборной Грузии стал участником Евро-2024.
"Копенгаген" в прошлом сезоне был бронзовым призером Суперлиги Дании и сейчас выступает в квалификационном раунде Лиги конференций.
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