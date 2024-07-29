Трабзонспор отказался от идеи подписания Шапаренко

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко все же не перейдет в "Трабзонспор", сообщает Taka Gazete.

По информации турецкого издания, "бордово-синие" отказались от трансфера украинца из-за слишком высокой цены на игрока.

В минувшем сезоне хавбек отыграл 26 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что "Динамо" оценивает Шапаренко как минимум в 20 миллионов евро. Рыночная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.