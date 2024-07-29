Шахтер почти сутки добирался в Киев со сборов в Словении

Футболисты "Шахтера" завершили летние тренировочные сборы в Словении, которые длились 34 дня, и вернулись в Киев.

Путешествие "горняков" длилось почти сутки, сообщает клубная пресс-служба. Утром в воскресенье команда совершила перелет из Загреба в польский Люблин, затем несколько часов автобусом добиралась до Хелма, а уже оттуда поездом отправилась в Украину, прибыв в столицу утром понедельника.

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Теперь подопечные Марино Пушича будут готовиться к старту в УПЛ на базе спорткомплекса "Святошин". Первая тренировка запланирована на вторник.