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Шахтер почти сутки добирался в Киев со сборов в Словении
"Горняки" продолжат подготовку к новому сезону в Украине
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Футболисты "Шахтера" завершили летние тренировочные сборы в Словении, которые длились 34 дня, и вернулись в Киев.
Путешествие "горняков" длилось почти сутки, сообщает клубная пресс-служба. Утром в воскресенье команда совершила перелет из Загреба в польский Люблин, затем несколько часов автобусом добиралась до Хелма, а уже оттуда поездом отправилась в Украину, прибыв в столицу утром понедельника.
Теперь подопечные Марино Пушича будут готовиться к старту в УПЛ на базе спорткомплекса "Святошин". Первая тренировка запланирована на вторник.
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