Кожушко: Ожидания от нового сезона? Хочется побеждать в каждом матче

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал о возвращении в Кривой Рог и финальном этапе подготовки к новому сезону.

- Олег, какое настроение в коллективе после словенских сборов?

- Очень позитивный настрой после возвращения домой, очень соскучился по Украине. С нетерпением ожидаю начала чемпионата.

- Подготовка к новому сезону вышла на финишную прямую. Какие ожидания от ближайших матчей?

- Команда неплохо подготовилась к сезону. Ожидания? Хочется побеждать в каждом матче. Поэтому будем прилагать максимум усилий, чтобы радовать наших болельщиков победами.

- В команде много новых футболистов. Помогаете ли им с адаптацией?

- Да, конечно. Мы всегда помогаем новичкам, потому что "Кривбасс" - это одна большая красно-белая семья. "Кривбасс" - это Мы!", - сказал Кожушко.