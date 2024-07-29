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Кожушко: Ожидания от нового сезона? Хочется побеждать в каждом матче
"Кривбасс" вернулся в Кривой Рог со сборов
Фото: ФК Кривбас
Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко рассказал о возвращении в Кривой Рог и финальном этапе подготовки к новому сезону.
- Олег, какое настроение в коллективе после словенских сборов?
- Очень позитивный настрой после возвращения домой, очень соскучился по Украине. С нетерпением ожидаю начала чемпионата.
- Подготовка к новому сезону вышла на финишную прямую. Какие ожидания от ближайших матчей?
- Команда неплохо подготовилась к сезону. Ожидания? Хочется побеждать в каждом матче. Поэтому будем прилагать максимум усилий, чтобы радовать наших болельщиков победами.
- В команде много новых футболистов. Помогаете ли им с адаптацией?
- Да, конечно. Мы всегда помогаем новичкам, потому что "Кривбасс" - это одна большая красно-белая семья. "Кривбасс" - это Мы!", - сказал Кожушко.
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