Новичок Кривбасса: Кроме позиции центрального защитника также могу сыграть в полузащите

Новичок "Кривбасса", защитник Александр Романчук ответил на вопросы клубной пресс-службы.

- Твое амплуа - центральный защитник. Где еще можешь сыграть?

- Да. Профессиональный футболист должен уметь играть везде, так говорил мне мой первый тренер. Поэтому могу сыграть как центрального и правого защитника, так и опорного полузащитника. Поэтому эти позиции для меня знакомы.

- Видели твои сториз в соцсетях, что ты очень рад вернуться в родную Украину. Какие эмоции по этому поводу?

- Это не передать словами. Мама приехала за мной в Дебрецен, только пересекли границу - они видели мои эмоции. Я был максимально счастлив. Еще раньше говорил агенту, что в перспективе хотел бы вернуться в Украину. И, если будет такая возможность, чтобы он работал в этом направлении. Поэтому я очень счастлив вернуться и играть здесь.

- Как охарактеризуешь период двухлетней карьеры в Венгрии?

- Это был колоссальный опыт для меня, это были очень хорошие два года. Психологически это было нелегко, я поехал в другую страну, - первый мой опыт, поэтому местами было трудно, даже очень трудно. Другие люди, менталитет, язык другой. Необходимо было время, чтобы привыкнуть. Но в целом я рад, что получил этот опыт.

- В "Дебрецене" ты играл под номером 21, но в "Кривбассе" он занят Кузыком. Почему выбрал именно номер 3 в "Кривбассе"?

- Я играл раньше под номером 3 в дубле "Динамо". Мой любимый футболист играл под третьим номером, эта цифра была со мной еще раньше. И здесь тоже я хотел выбрать 21, но вот Кузя перехватил, сыграл на опережение (улыбается). С другой стороны, 2 плюс 1 это 3.

- Ты прибыл в Кривой Рог недавно. Уже был разговор с Юрием Вернидубом?

- Юрий Николаевич спрашивал, как я себя чувствую, готов ли я, есть ли настроение и желание. Сказал, что надо работать, потому что времени мало, надо скорее адаптироваться. Я все это понимаю и работаю.

- Поделись ожиданиями от нового сезона в составе "Кривбасса". Какие задачи и цели перед собой ставишь?

- Моя новая команда ставит перед собой максимальные цели. Что касается себя, то надо идти от матча к матчу. Конечно, хочется только побеждать вместе с "Кривбассом", - сказал Романчук.