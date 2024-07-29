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Журналист раскрыл сумму, которую Нефтчи заплатит за лидера Черноморца
Андрей Штогрин покинет одесский клуб
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вингер "Черноморца" Андрей Штогрин в ближайшее время перейдет в "Нефтчи".
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, азербайджанский клуб заплатит одесситам за украинского футболиста 250 тысяч у.е. Контракт 25-летнего Штогрина будет рассчитан на 3 года. Вскоре о его переходе должны объявить официально.
В прошлом сезоне Штогрин сыграл все 30 матчей УПЛ, в которых забил 8 мячей и отдал 5 ассистов.
Также напомним, что "Нефтчи" недавно возглавил экс-тренер "моряков" Роман Григорчук.
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