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Крапивцов: С Днепром-1 разошлись спокойно. Хочется попасть за границу, на другой уровень
Основной вратарь сборной Украины U-19 - о своем будущем
Фото: Instagram
Голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов, который сейчас находится в статусе свободного агента после расформирования "Днепра-1", рассказал о планах на будущее.
- Как с вами попрощались в "Днепре-1"?
- С "Днепром-1" мы разошлись спокойно, ничего особенного.
- Остались ли долги?
- С долгами ситуация такая же, как и у всех игроков и людей, которые работали в "Днепре-1".
- Что дальше? Какие есть предложения? Украина или заграница? Если заграницу, то какие страны? Рассматриваете исключительно первую команду или готовы провести еще сезон в молодежке условного "Динамо", "Шахтера" или "Полесья"?
- Пока что ждем вариантов и будем рассматривать. Планирую рассмотреть все возможные предложения и буду принимать решение. Конечно, хочется попасть за границу, на другой уровень, а там - как получится. Точно уверен, что не готов проводить еще сезон в юношеской лиге Украины, - сказал Крапивцов.
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