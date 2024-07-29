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Суркис поздравил Луческу с Днем рождения. Тренеру - 79

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А вот Шахтер пока что тренера не поздравил

Суркис поздравил Луческу с Днем рождения. Тренеру - 79

Новина українською

Сегодня, 29 июля экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу празднует свой 79-й день рождения.

Президент динамовского клуба Игорь Суркис официально на сайте клуба поздравил тренера.

P.S. "Шахтер", по крайней мере, на данное время, Луческу пока не поздравил.

"Уважаемый Мирча!

От себя лично, от нашей большой динамовской семьи и от многочисленной армии поклонников "Динамо" по всему миру позвольте поздравить Вас с Днем рождения.

Перечислять длинный список Ваших достижений и достижений можно очень долго, но в этом нет смысла, ведь лучше всего за Вас говорят награды и трофеи, которые вы выиграли за свою многолетнюю тренерскую карьеру. Не зря Вас считают одним из самых успешных тренеров не только Украины, но и мира.

Возглавив "Динамо" в июле 2020 года, Вы в первом же сезоне у руля команды выиграли с ней все три национальных трофея, а также вернули команду в Лигу чемпионов. Вы неоднократно доказывали, что можете не только достигать результатов на футбольном поле, но и сплачивать вокруг себя команды, с которыми работаете, превращать коллектив в слаженный механизм, вдохновлять общей идеей и мастерски раскрывать лучшие качества своих подопечных.

За долгие годы тренерской карьеры Вы получили бесценный футбольный и жизненный опыт, которым продолжаете делиться с футболистами. Они берут с Вас пример, каждый день учатся у Вас чему-то новому и относятся с большим уважением, ведь Вы для них не только тренер, но и настоящий наставник, друг, а часто и вторая семья.

Искренне благодарен Вам за то, что Вы много сделали для развития футбола в Украине, дали "Динамо" новый толчок и не оставили нашу страну в трудное для нее время.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, семейного согласия и уюта, футбольного долголетия, достижения всех целей и задач, сил, энергии и оптимизма.

С огромным уважением, президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис", - говорится в заявлении Суркиса.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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