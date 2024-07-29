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Экс-голкипер Черноморца вернется в клуб в качестве тренера вратарей
Евгений Боровик, вероятно, вернется в Одессу
chernomorets.odessa.ua
В период летнего межсезонья в "
Как известно, по окончанию сезона покинул команду главный тренер Роман Григорчук, вместо со своими помощниками Михаилом Савкой и Степаном Матвеевым, после чего команду принял 45-летний Александр Бабич.
По данным Sport.ua, тренером вратарей в новом тренерском штабе, вероятно, станет экс-голкипер Евгений Боровик. В свое время он уже дважды приглашался в "Черноморец": сначала как голкипер, а затем как тренер вратарей.
Вероятнее всего, что 39-летний специалист может получить в одесском клубе роль тренера вратарей в команде U-19.
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