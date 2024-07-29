Активность Динамо, подписание из топ-лиги для Шахтера. Основные трансферы клубов УПЛ (лето 2024)

Третьего августа в Украине стартует сезон 2024/2025. Команды готовятся не только на футбольном поле, а и на трансферном рынке. Кому-то из игроков ищут новое место работы, а кого-то и подписывают для усиления позиций. Трансферное окно в УПЛ закроется 6 сентября 2024. Время еще есть. Но для того, чтобы новые игроки сыгрались и влились в команды, основные трансферы стараются проводить до старта первого тура чемпионата. Какие же основные изменения произошли в командах УПЛ?

"Динамо" Киев

Брайан Себальос, защитник

Клуб арендовал 23-летнего колумбийца до 31 декабря 2024 года у бразильской "Форталезы". Себальяс - любитель нарушать игровую дисциплину и хватать карточки, чем напоминает экс-футболиста "Динамо" Евгения Хачериди. Скорость, умение играть головой, идти в подкаты (часто на грани фола) Себальоса принесут команде пользу, но только в том случае, если тренерский штаб найдет к защитнику ключик и обуздает чрезмерную игровую агрессию, а сам футболист повзрослеет и станет сильнее психологически.

Александре Пейкришвили, центральный полузащитник

18-летний футболист подписал контракт с киевским "Динамо" на пять лет. Воспитанника тбилисского "Динамо" считают одним из главных талантов Грузии. Александре - универсальный футболист. Может выйти на позиции классического центрального полузащитника и атакующего хавбека.

Максим Брагару, полузащитник

Экс-футболист "Черноморца", 21-летний Брагару пришел в "Динамо" свободным агентом. Брагару может выйти и левым защитником, и правым вингером.

Александр Пихаленок, полузащитник

27-летний футболист подписал контракт с клубом на пять лет. Переход футболиста сопровождали небольшие трудности. Отказав донецкому "Шахтеру", Пихаленок все-таки осуществил свою мечту - надел футболку киевского "Динамо". В дебютном матче за свою новую команду Александр уже забил гол (матч против "Партизана", Лига чемпионов).

Валентин Рубчинский, полузащитник

Киевский клуб выиграл трансферную гонку у большинства клубов УПЛ и в июле приобрел 22-летнего хавбека за один миллион евро. "Динамо" усилило центр поля талантливым, нестандартным молодым футболистом, который может отдать непредсказуемую голевую, да и сам забить, как это сделал на Олимпиаде в Париже.

"Шахтер" Донецк

Кирилл Фесюн, голкипер

21-летнего футболиста донецкий клуб приобрел у "Колоса" как сменщика Дмитрия Резника. Однако, на Олимпийских играх Кирилл доказывает, что может побороться и за место в основе.

Алаа Грам, защитник

23-летнего тунисского защитника "Шахтер" приобрел за два миллиона евро. Контракт на пять лет. Алаа Грам может выйти на нескольких позициях: центрбеком, левым и правым защитником, опорником и центральным полузащитником. Грам отличается цепкостью и высоким футбольным интеллектом, умеет правильно выбирать позицию. И что важно - его передачи часто разгоняют атаки.

Бартол Франьич, полузащитник

24-летний хорватский футболист приехал в "Шахтер" в аренду из "Вольфсбурга". Успешно выступал в Хорватии, но в Бундеслиге затерялся. Может сыграть как опорником, так и центральным защитником.

"Кривбасс"

После подписания новых футболистов Владимир Баенко (генеральный директор "Кривбасса") сказал: "Клуб подписывает молодых перспективных футболистов на длительный период, надеется на их быструю адаптацию. Все вместе мы будем становиться только сильнее".

Игорь Снурницын, защитник

24-летний футболист пополнил состав "Кривбасса". Снурницын отказался продлевать контракт с луганской "Зарей" еще зимой 2024 года. С "Кривбассом" был подписан преддоговор. После окончания сезона 2023/2024 Снурницын присоединился к "Кривбассу".

Александр Драмбаев, защитник

В 2018 году Александр являлся воспитанником академии "Шахтера". Но выиграть конкуренцию в составе горняков защитнику не удалось. Аренда в "Мариуполь" (2021 год), аренда в бельгийский "Зюлте-Варегем" (2022 год) и аренда в хорватский "Осиек" (2023 год) прибавили опыта молодому защитнику. "Кривбасс" подписал контракт с 23-летним футболистом на четыре года.

Оче Очевечи, форвард

22-летний форвард из Нигерии подписал контракт с "Кривбассом" на четыре года. Оче - усиление атаки не только на матчи УПЛ, а и на еврокубки.

Бакари Конате, защитник

21-летний футболист из Мали может играть как центральным, так и правым защитником. Контракт с украинским клубом футболист подписал на четыре года.

Маттео Аморозо, полузащитник

21-летний футболист - сын легендарного бразильского экс-футболиста Марсио Аморозо, который играл за "Милан", "Парму" и "Боруссию". Младший Аморозо подписал контракт с "Кривбассом" на четыре года. Маттео мы сможем увидеть на позиции атакующего полузащитника и левого полузащитника.

Александр Романчук, защитник

"Кривбасс" подписал экс-динамовца, который два сезона выступал за венгерский "Дебрецен" - 24-летнего Александра Романчука. Контракт с клубом рассчитан на три года.

"Полесье"

Руслан Бабенко, полузащитник

Футболист пришел в житомирский клуб из "Днепра 1". 31-летний Бабенко подписал контракт свободным агентом. Следует отметить, что Руслан уже выступал за "Полесье" (2021/2022).

Сергей Корнейчук, защитник

"Полесские волки" приобрели за 100 тысяч евро талантливого 20-летнего футболиста у "Миная".

Адмир Бристич, нападающий

Боснийский футболист выступал за словенскую "Олимпию". В июне 2024 года Адмир приехал в "Полесье" на один год (аренда). Клуб будет иметь возможность выкупить игрока следующим летом, если нападающий впечатлит главного тренера Амида Ашура.

Команда Ашура не жалеет сил и средств для усиления состава перед выступлениями в еврокубках. Новичков в команде много. Кроме вышеперечисленных игроков клуб приобрел Данилу Безкоровайного (защитник), Алексея Гуцуляка (полузащитник), Евгения Волынца (голкипер), Георгия Майсурадзе (защитник), Жоао Виалле (защитник), Димитара Трайкова (нападающий), Матея Матича (защитник), Эдуарда Сарапия (защитник).

"Рух"

Спортивный директор Владимир Лапицкий перед открытием трансферного окна сказал, что львовский клуб имеет достаточно молодых и талантливых футболистов, поэтому новичков много не будет.

Владислав Семотюк, полузащитник

Владислава "Рух" взял в аренду. Полузащитник составит конкуренцию уже имеющимся футболистам в центре поля. Если Семотюк удовлетворит требования тренера, "Рух" будет иметь возможность выкупить футболиста у "Кривбасса" летом 2025 года.

Игорь Краснопир, нападающий

21-летнего нападающего "Рух" купил у "Оболони" за 500 тысяч евро. Перспективный футболист усилит линию атаки львовского клуба после возвращения из олимпийской сборной. На счету молодого нападающего в сезоне 2023/2024 за "Оболонь" семь голов. Вполне хороший результат.

Не отстают от первой пятерки УПЛ и другие команды.

"Александрия" усилилась 32-летним защитником Артемом Шабановым. Контракт игрок подписал до лета 2026 года. Воспитанник "Динамо" Киев имеет большой опыт выступлений за украинские и европейские команды. Артем успел поиграть за "Волынь" (Луцк), "Олимпик" (Донецк), "Легию" (Польша), "Фехервар" (Венгрия), "Полесье" (Житомир).

31-летний нападающий Александр Филиппов тоже подписал контракт на два года с "Александрией". За время футбольной карьеры Александр был футболистом киевского "Арсенала", "Ильичевца", "Десны", "Сент-Трюйдена" (Бельгия), "Риги" (Латвия), "Днепра-1".

"Колос" усилился Игорем Харатиным, 29-летним футболистом, у которого завершился срок контракта с "Легией" (Польша). В 2020 году Харатин провел четыре матча за сборную Украины.

"Черноморец" подписал контракт с двумя футболистами, которые пришли в клуб свободными агентами - Артуром Рудько и Богданом Бутко. Артур Рудько, экс-голкипер "Динамо" в 2023 году перешел в "Шахтер", но за "горняков" провел всего одну игру в сентябре. После прихода Фесюна, Рудько точно понимал, что игровой практики в "Шахтере" у него не будет. "Черноморец" - идеальный вариант для опытного голкипера.

Наконец-то сбылась мечта "Черноморца" - Богдан Бутко стал игроком команды. Футболист мог надеть футболку "Черноморца" два года назад. Но Богдану помешала травма. Сегодня 33-летний футболист может принести пользу "Черноморцу" как центральным защитником так и правым фулбеком.

Полтавская "Ворскла" решила не отставать от грандов УПЛ и подписать достаточно большое количество футболистов. Клуб подписал Демира Шкриэля, черногорского футболиста, который может выйти правым или левым вингером и атакующим полузащитником. В прошедшем сезоне Демир провел 35 матчей, записал на свой счет пять голов и восемь ассистов за "Морнар".

Также состав "Ворсклы" пополнил нигерийский нападающий Самсон Иеде. В сезоне 2023/2024 Иеде выступал за "Черноморец" (аренда). Права на футболиста принадлежат "Хорсенсу" (Дания).

Львовские "Карпаты" приобрели бразильского вингера Крузейро Стенио. 21-летний игрок прошедший сезон провел в португальском клубе со второго дивизиона. Львовский клуб усилился и футболистами "Днепра-1": Владимиром Адамюк (защитник), Максимом Мельниченко (полузащитник), Денисом Мирошниченко (защитник), Иваном Чабан (полузащитник).

"Верес" подписал 19-летнего футболиста Даниила Чечера, сына экс-игрока сборной Украины. Молодой футболист выступал за "Полесье" в сезоне 2023/2024. На предсезонных сборах Даниил произвел хорошее впечатление на тренерский штаб ровенского клуба. У игрока есть шанс получить место в основе "Вереса".

Фото - пресс-служба клубов УПЛ, Фото - Getty Images/Global Images Ukraine