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Известно, сколько Копенгаген заплатил за аренду Гочолеишвили

Премьер-лига

А в случае выкупа игрока горняки смогут "навариться"

Известно, сколько Копенгаген заплатил за аренду Гочолеишвили

fck.dk

Новина українською

Датский "Копенгаген" официально подтвердил информацию об аренде 23-летний грузинского защитника "Шахтера" Гиорги Гочолеишвили.

Сообщается, что аренда рассчитана до конца сезона 2024/25. Также у датчан будет право выкупа контракт игрока.

Интересно, что по данным авторитетного портала Transfermarkt, "Копенгаген" заплатил "Шахтеру" за аренду игрока 400 тысяч евро. Если датчане захотят выкупить Гочолеишвили, то им придется заплатить 2.5 млн евро.

Интересно, что в январе 2023 года "Шахтер" заплатил за полноценный переходи игрока из грузинского "Сабуртало" 1 млн евро.

Напомним, Гочолеишвили выступает за "Шахтер" с января 2023 года и в течение этого времени провел за "горняков" 37 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. В сезоне-2023/24 он принял участие в 24 поединках команды. Этим летом в составе национальной сборной Грузии стал участником Евро-2024.

"Копенгаген" в прошлом сезоне был бронзовым призером Суперлиги Дании и сейчас выступает в квалификационном раунде Лиги конференций.

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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