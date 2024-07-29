Левый Берег - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала за место в УПЛ

Украинского болельщика ожидает развязка мини-турнира четырех за право выступать в элитном украинском дивизионе. "Левый Берег" и "Минай" в очном поединке разыграют между собой путевку в УПЛ.

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Примечательно, что киевляне и закарпатцы добыли путевку в финал, обыграв своих соперников в серии послематчевых пенальти. Подопечные Виталия Первака одолели харьковский "Металлист 1925", а команда Желько Любеновича в голевом триллере перестреляла ровенский "Верес".

Финальный матч мини-турнира за место в УПЛ "Левый Берег" - "Минай" состоится во вторник, 30-го июля 2024-го года, в 18:00 . Встреча пройдет в Ровно, на арене "Авангард".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).