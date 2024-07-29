"Это эмоции. Увидел в тиктоке". Защитник Миная извинился перед болельщиками Эпциентра за празднование гола

Защитник "Миная" Ярослав Кисиль подвел итог матча полуфинала "турнира четырех" за выход в УПЛ, в котором команда выиграла в серии пенальти у "Эпицентра" 3:3 (5:3 пен.), в котором он забил решающий пенальти в послематчевой серии.

– Желько Любенович сказал, что ты заслужил завершить эту игру решающим пенальти в послематчевой серии. Чем именно?

– Я не знаю, но я очень рад, что мне удалось забить гол, вывести команду в финал. Мы будем продолжать делать свое дело, несмотря на то, что нашу команду не сильно хотят видеть в УПЛ.

Но мы выйдем в финал и будем биться до конца, сражаться за наш закарпатский футбол, за нашего президента, очень нервничавшего, когда услышал это решение. Но мы – одна семья, одна семья, и, несмотря на все проблемы, все трудности, мы будем выходить и биться до конца.

– Прокомментируй свое празднование после забитого пенальти. Очень ярко получилось, эмоционально.

– Я в первую очередь хочу извиниться перед болельщиками "Эпицентра". Это эмоции. С моей стороны, не совсем корректно было так делать.

Но это эмоции, я увидел в тиктоке такое празднование – и просто так сделал. Повторюсь – извиняюсь перед болельщиками. С моей стороны, это было не очень корректно.