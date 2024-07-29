  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Это эмоции. Увидел в тиктоке". Защитник Миная извинился перед болельщиками Эпциентра за празднование гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это эмоции. Увидел в тиктоке". Защитник Миная извинился перед болельщиками Эпциентра за празднование гола

Премьер-лига
Обновлено

Ярослав Кисиль забил решающий пенальти

"Это эмоции. Увидел в тиктоке". Защитник Миная извинился перед болельщиками Эпциентра за празднование гола

fcminaj.com

Новина українською

Защитник "Миная" Ярослав Кисиль подвел итог матча полуфинала "турнира четырех" за выход в УПЛ, в котором команда выиграла в серии пенальти у "Эпицентра" 3:3 (5:3 пен.), в котором он забил решающий пенальти в послематчевой серии.

Читайте такжеШикарная интрига в битве за элиту. Эпицентр - Минай 3:3 (3:5 пен.). Видео голов и обзор матча

– Желько Любенович сказал, что ты заслужил завершить эту игру решающим пенальти в послематчевой серии. Чем именно?

– Я не знаю, но я очень рад, что мне удалось забить гол, вывести команду в финал. Мы будем продолжать делать свое дело, несмотря на то, что нашу команду не сильно хотят видеть в УПЛ.

Но мы выйдем в финал и будем биться до конца, сражаться за наш закарпатский футбол, за нашего президента, очень нервничавшего, когда услышал это решение. Но мы – одна семья, одна семья, и, несмотря на все проблемы, все трудности, мы будем выходить и биться до конца.

– Прокомментируй свое празднование после забитого пенальти. Очень ярко получилось, эмоционально.

– Я в первую очередь хочу извиниться перед болельщиками "Эпицентра". Это эмоции. С моей стороны, не совсем корректно было так делать.

Но это эмоции, я увидел в тиктоке такое празднование – и просто так сделал. Повторюсь – извиняюсь перед болельщиками. С моей стороны, это было не очень корректно.

По теме
yellow-arrow
Левый Берег - Минай. Анонс и прогноз финала за место в УПЛ на 30.07.2024
yellow-arrow
Судьба Езерского в Карпатах пока не определена. Он еще не вернулся в расположения клуба
yellow-arrow
Известно, сколько Копенгаген заплатил за аренду Гочолеишвили
ФК Минай Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости