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"Это эмоции. Увидел в тиктоке". Защитник Миная извинился перед болельщиками Эпциентра за празднование гола
Ярослав Кисиль забил решающий пенальти
fcminaj.com
Защитник "Миная" Ярослав Кисиль подвел итог матча полуфинала "турнира четырех" за выход в УПЛ, в котором команда выиграла в серии пенальти у "Эпицентра" 3:3 (5:3 пен.), в котором он забил решающий пенальти в послематчевой серии.
– Желько Любенович сказал, что ты заслужил завершить эту игру решающим пенальти в послематчевой серии. Чем именно?
– Я не знаю, но я очень рад, что мне удалось забить гол, вывести команду в финал. Мы будем продолжать делать свое дело, несмотря на то, что нашу команду не сильно хотят видеть в УПЛ.
Но мы выйдем в финал и будем биться до конца, сражаться за наш закарпатский футбол, за нашего президента, очень нервничавшего, когда услышал это решение. Но мы – одна семья, одна семья, и, несмотря на все проблемы, все трудности, мы будем выходить и биться до конца.
– Прокомментируй свое празднование после забитого пенальти. Очень ярко получилось, эмоционально.
– Я в первую очередь хочу извиниться перед болельщиками "Эпицентра". Это эмоции. С моей стороны, не совсем корректно было так делать.
Но это эмоции, я увидел в тиктоке такое празднование – и просто так сделал. Повторюсь – извиняюсь перед болельщиками. С моей стороны, это было не очень корректно.
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