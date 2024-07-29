Судьба Езерского в Карпатах пока не определена. Он еще не вернулся в расположения клуба

Тренер " Карпат "Владимир Езерский еще не вернулся в расположение команды после завершения юношеского Евро-2024 (U-19) в Северной Ирландии, где он помогал наставнику сборной Украины Дмитрию Михайленко.

Как сообщает Sport.ua, Езерского точно не будет в тренерском штабе нового наставника "львов"Владислава Лупашко.

Пока нет информации, даст ли он согласие возглавить молодежный состав, о чем уже сообщали СМИ. К стартовому календарному матчу с "Вересом», который состоится 2 августа в Ровно, резервистов "Карпат"готовит Денис Кожанов.