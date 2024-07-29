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Судьба Езерского в Карпатах пока не определена. Он еще не вернулся в расположения клуба
В тренерском штабе Лупашко Езерского точно не будет
fckarpaty.org.ua
Тренер "
Как сообщает Sport.ua, Езерского точно не будет в тренерском штабе нового наставника "львов"Владислава Лупашко.
Пока нет информации, даст ли он согласие возглавить молодежный состав, о чем уже сообщали СМИ. К стартовому календарному матчу с "Вересом», который состоится 2 августа в Ровно, резервистов "Карпат"готовит Денис Кожанов.
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