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Судьба Езерского в Карпатах пока не определена. Он еще не вернулся в расположения клуба

Премьер-лига
Обновлено

В тренерском штабе Лупашко Езерского точно не будет

Судьба Езерского в Карпатах пока не определена. Он еще не вернулся в расположения клуба

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Тренер "Карпат"Владимир Езерский еще не вернулся в расположение команды после завершения юношеского Евро-2024 (U-19) в Северной Ирландии, где он помогал наставнику сборной Украины Дмитрию Михайленко.

Как сообщает Sport.ua, Езерского точно не будет в тренерском штабе нового наставника "львов"Владислава Лупашко.

Пока нет информации, даст ли он согласие возглавить молодежный состав, о чем уже сообщали СМИ. К стартовому календарному матчу с "Вересом», который состоится 2 августа в Ровно, резервистов "Карпат"готовит Денис Кожанов.

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Владимир Езерский Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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