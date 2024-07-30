Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
18-летний хавбек Днепра-1 после просмотра не подошел Динамо
Даниил Хан, вероятно, продолжит карьеру в Александрии
scdnipro1.com.ua
18-летний полузащитник "Днепра-1" Даниил Хан не подошел "
Как сообщает ТаТоТаке, футболист был на просмотре в "Динамо", однако уже покинул расположение клуба.
Также отмечается, что к парню проявляет интерес и "Александрия", где, вероятно, и продолжит карьеру Хан.
Если это произойдет, ожидается, что большую часть игрового времени Хан получит во второй команде клуба, которая выступит во второй лиге.
Хан является воспитанником днепровского футбола, а за юношескую команду "Днепра-1" он выступал с 2022 года.
На его счету также есть девять поединков в составе сборных Украины разных возрастных категорий (шесть матчей и два гола за команду U-17 и три встречи за состав U-18).
Популярное сейчас
- Цыганык: Переход Довбика в Атлетико сорвался из-за того, что мадридцы в последний момент захотели изменить условия контракта
- Будет медальный бой. Харлан вышла в полуфинал Олимпиады-2024 на турнире саблисток
- Украина U-23 – Аргентина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию олимпийского турнира
- Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера Металлиста 1925
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО