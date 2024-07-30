18-летний хавбек Днепра-1 после просмотра не подошел Динамо

18-летний полузащитник "Днепра-1" Даниил Хан не подошел " Динамо ".

Как сообщает ТаТоТаке, футболист был на просмотре в "Динамо", однако уже покинул расположение клуба.

Также отмечается, что к парню проявляет интерес и "Александрия", где, вероятно, и продолжит карьеру Хан.

Если это произойдет, ожидается, что большую часть игрового времени Хан получит во второй команде клуба, которая выступит во второй лиге.

Хан является воспитанником днепровского футбола, а за юношескую команду "Днепра-1" он выступал с 2022 года.

На его счету также есть девять поединков в составе сборных Украины разных возрастных категорий (шесть матчей и два гола за команду U-17 и три встречи за состав U-18).