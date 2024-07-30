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Левый Берег - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала за место в УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.07.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Левый Берег - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала за место в УПЛ

Фото: ФК Лівий берег

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Сегодня, 30 июля состоится финальный матч за место в УПЛ "Левый Берег" - "Минай". Встреча пройдет в Ровно, на арене "Авангард".

Отметим, что киевляне одолели харьковский "Металлист 1925" в серии послематчевых пенальти. Закарпатцы в серии 11-метровых обыграли "Эпицентр".

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Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Финальный матч мини-турнира за право участия в УПЛ
30.07.2024
Ровно, "Авангард"
"Левый Берег" 18:00 "Минай"
Видеотрансляция матча - УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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