Делегация Кривбасса посетила стадион в Кошице перед еврокубками

Делегация "Кривбасса" посетила Футбольную Арену в Кошице, Словакия.

Именно этот стадион станет домом для криворожской команды на два ближайших матча квалификации еврокубков. На встрече "Кривбасс" представляли вице-президент Артем Гагарин и коммерческий директор Оксана Абузярова.

"Спасибо Словакии за гостеприимство. Нас очень тепло встретили. И теперь мы имеем возможность играть матчи отбора еврокубков на этом современном и уютном стадионе", - подчеркнул Гагарин.

Вместе с главным менеджером арены Петером Шмидлем обсудили все организационные вопросы, в частности по продаже билетов и дополнительных преимуществ для зрителей. Руководителю стадиона подарили красно-белую футболку с надписью KOŠICE 2024.

На игре против чешской "Виктории" для активных болельщиков доступен отдельный сектор. Вход для военных, которые находятся на лечении и восстановлении за рубежом - бесплатный. Получить пропуск можно по предварительной регистрации, отправив свои данные на почту: social@fckryvbas.com

Поединок "Кривбасс" - "Виктория" начнется 8 августа в 21:00 (по-киевскому времени). Продажа билетов осуществляется по этой ссылке.