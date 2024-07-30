Конопля: Не хочется говорить много слов, хочется доказывать своими действиями

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля подвел итоги летней предсезонной подготовки команды.

"Вот и закончились летние сборы. Впереди самый интересный этап. Это было время, наполненное новыми знаниями, экспириенсом и практикой.

Заряжен на новые достижения ради команды. Только мотивация, движение вперед и прогресс. Надеюсь, Вы все сможете увидеть своими глазами.

Не хочется говорить много слов, хочется действовать и доказывать своими действиями. Только сильнее, только еще более сконцентрировано и наполнено", - написал Конопля на своей странице в Instagram.