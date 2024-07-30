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Конопля: Не хочется говорить много слов, хочется доказывать своими действиями

Премьер-лига

Защитник "Шахтера" - об итогах летних сборов клуба

Конопля: Не хочется говорить много слов, хочется доказывать своими действиями

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля подвел итоги летней предсезонной подготовки команды.

"Вот и закончились летние сборы. Впереди самый интересный этап. Это было время, наполненное новыми знаниями, экспириенсом и практикой.

Заряжен на новые достижения ради команды. Только мотивация, движение вперед и прогресс. Надеюсь, Вы все сможете увидеть своими глазами.

Не хочется говорить много слов, хочется действовать и доказывать своими действиями. Только сильнее, только еще более сконцентрировано и наполнено", - написал Конопля на своей странице в Instagram.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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