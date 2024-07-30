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Конопля: Не хочется говорить много слов, хочется доказывать своими действиями
Защитник "Шахтера" - об итогах летних сборов клуба
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Ефим Конопля подвел итоги летней предсезонной подготовки команды.
"Вот и закончились летние сборы. Впереди самый интересный этап. Это было время, наполненное новыми знаниями, экспириенсом и практикой.
Заряжен на новые достижения ради команды. Только мотивация, движение вперед и прогресс. Надеюсь, Вы все сможете увидеть своими глазами.
Не хочется говорить много слов, хочется действовать и доказывать своими действиями. Только сильнее, только еще более сконцентрировано и наполнено", - написал Конопля на своей странице в Instagram.
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