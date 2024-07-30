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Стало известно, где Заря проведет домашний матч с Ингульцом

Премьер-лига

Хорошо знакомый луганчанам

Стало известно, где Заря проведет домашний матч с Ингульцом

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Поединок 1-го тура УПЛ сезона-2024/25 "Заря" - "Ингулец" пройдет в воскресенье, 4 августа.

Игра состоится на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, сообщает официальный сайт лиги. Начало поединка запланировано на 18:00.

Отметим, что в сезоне-2022/23 "Заря" уже проводила свои домашние матчи на стадионе "Динамо". В минувшей кампании луганчане принимали своих соперников на арене "Левый берег".

Однако недавно президент ФК "Левый берег" Николай Лавренко сообщил, что одноименный стадион будет отдаваться в аренду исключительно донецкому "Шахтеру".

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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