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Стало известно, где Заря проведет домашний матч с Ингульцом
Хорошо знакомый луганчанам
Фото: ФК Зоря Луганськ
Поединок 1-го тура УПЛ сезона-2024/25 "Заря" - "Ингулец" пройдет в воскресенье, 4 августа.
Игра состоится на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского, сообщает официальный сайт лиги. Начало поединка запланировано на 18:00.
Отметим, что в сезоне-2022/23 "Заря" уже проводила свои домашние матчи на стадионе "Динамо". В минувшей кампании луганчане принимали своих соперников на арене "Левый берег".
Однако недавно президент ФК "Левый берег" Николай Лавренко сообщил, что одноименный стадион будет отдаваться в аренду исключительно донецкому "Шахтеру".
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