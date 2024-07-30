Колос арендовал центрбека Шахтера - СМИ

"Колос" усилился защитником "Шахтера" Эдуардом Козиком, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клуб из Ковалевки договорился с донецким клубом о годичной аренде центрбека.

Весной 21-летний игрок выступал за "Карпаты", отыграв 4 матча (250 минут). Арендное соглашение львовян с "горняками" было рассчитано на один год, однако, по данным источника, было прервано по просьбе самого футболиста.

Напомним, Козик - воспитанник "Шахтера", за главную команду которой провел 8 матчей и отметился 1 ассистом.