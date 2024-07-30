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Колос арендовал центрбека Шахтера - СМИ

Премьер-лига

Ковалевский клуб усилился молодым игроком

Колос арендовал центрбека Шахтера - СМИ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Колос" усилился защитником "Шахтера" Эдуардом Козиком, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, клуб из Ковалевки договорился с донецким клубом о годичной аренде центрбека.

Весной 21-летний игрок выступал за "Карпаты", отыграв 4 матча (250 минут). Арендное соглашение львовян с "горняками" было рассчитано на один год, однако, по данным источника, было прервано по просьбе самого футболиста.

Напомним, Козик - воспитанник "Шахтера", за главную команду которой провел 8 матчей и отметился 1 ассистом.

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Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Эдуард Козик
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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