Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос арендовал центрбека Шахтера - СМИ
Ковалевский клуб усилился молодым игроком
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Колос" усилился защитником "Шахтера" Эдуардом Козиком, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, клуб из Ковалевки договорился с донецким клубом о годичной аренде центрбека.
Весной 21-летний игрок выступал за "Карпаты", отыграв 4 матча (250 минут). Арендное соглашение львовян с "горняками" было рассчитано на один год, однако, по данным источника, было прервано по просьбе самого футболиста.
Напомним, Козик - воспитанник "Шахтера", за главную команду которой провел 8 матчей и отметился 1 ассистом.
Популярное сейчас
- День третий олимпийский. Украина. Первая медаль, но уже не первые разочарования
- 18-летний хавбек Днепра-1 после просмотра не подошел Динамо
- Цыганык: У Довбика перед Евро было фантастическое в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии
- Президент Металлиста 1925 отреагировал на поражение в турнире четырех: Крутые эмоции
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО