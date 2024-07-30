В расположении Руха появились два нападающих-легионера

На просмотре во львовском "Рухе" находятся два потенциальных новичка из-за рубежа, сообщает Sport.ua. Но это не те легионеры, приезд которых анонсировал главный тренер Виталий Пономарев на зарубежный этап подготовки в Словению.

По информации источника, оба – нападающие. Одному из них 21 год, он из Бразилии и проходит смотрины в основной команде. Другому 18 лет, он из Сьерра-Леоне и если произведет впечатление, то будет заявлен за второлиговый "Рух-2".

Возможно, кто-то из них сыграет в последнем спарринге львовян – 3 августа с одной из любительских команд.

В то же время в клубном лазарете находятся Евгений Пастух, Роман Дидык, Юрий Климчук, Марко Сапуга и легионеры Таллес и Плюман. Быстрее всех должен вернуться в строй стоппер Дидык, который планирует восстановиться от повреждения еще до стартового календарного поединка львовян в чемпионате УПЛ.