Официально. Заря продлила аренду двух игроков Динамо

Луганская "Заря" продолжает усиливать состав.

На этот раз команда продлила арендные соглашения с полузащитниками Александром Яцыком и Игорем Горбачем, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний Яцык и 20-летний Горбач прошлый сезон также провели в составе "черно-белых". Александр сыграл за "Зарю" 26 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Игорь провел за луганчан 27 поединков. На его счету 2 голевые передачи в 5 матчах.

Интересно, что в расположении "Зари" находится вингер Бенито, который принадлежит также "Динамо". Стороны пока не озвучивали какую-либо информацию.