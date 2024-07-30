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Официально. Заря продлила аренду двух игроков Динамо

Премьер-лига

Полузащитники остаются в луганском клубе

Официально. Заря продлила аренду двух игроков Динамо

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Луганская "Заря" продолжает усиливать состав.

На этот раз команда продлила арендные соглашения с полузащитниками Александром Яцыком и Игорем Горбачем, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний Яцык и 20-летний Горбач прошлый сезон также провели в составе "черно-белых". Александр сыграл за "Зарю" 26 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Игорь провел за луганчан 27 поединков. На его счету 2 голевые передачи в 5 матчах.

Интересно, что в расположении "Зари" находится вингер Бенито, который принадлежит также "Динамо". Стороны пока не озвучивали какую-либо информацию.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Игорь Горбач Александр Яцык
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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