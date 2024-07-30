Защитник Шахтера перешел в Черноморец - Источник

Защитник "Шахтера" Даниил Удод продолжит карьеру в "Черноморце".

Об этом сообщает ТаТоТаке со ссылкой на источники, приближенных к "горнякам".

Руководители донецкого и одесского клубов договорились о годичной аренде двух центрбеков из Академии чемпионов Украины. Так же как Роман Савченко (о нем сообщалось ранее), именно в "Черноморце" начнет сезон Даниил Удод. 20-летний правша может сыграть и на позиции правого защитника.

В то же время непонятной остается судьба еще одного игрока "Шахтера" в Одессе - опытного Ивана Петряка.

Напомним, Савченко последние два сезона играл в аренде в "Александрии" (18 матчей). Петряк полгода провел на правах аренды в "Полесье" ( 8 матчей).