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Защитник Шахтера перешел в Черноморец - Источник
Годичная аренда
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Даниил Удод продолжит карьеру в "Черноморце".
Об этом сообщает ТаТоТаке со ссылкой на источники, приближенных к "горнякам".
Руководители донецкого и одесского клубов договорились о годичной аренде двух центрбеков из Академии чемпионов Украины. Так же как Роман Савченко (о нем сообщалось ранее), именно в "Черноморце" начнет сезон Даниил Удод. 20-летний правша может сыграть и на позиции правого защитника.
В то же время непонятной остается судьба еще одного игрока "Шахтера" в Одессе - опытного Ивана Петряка.
Напомним, Савченко последние два сезона играл в аренде в "Александрии" (18 матчей). Петряк полгода провел на правах аренды в "Полесье" ( 8 матчей).
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