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Финальная битва за УПЛ. Известны стартовые составы Левого Берега и Миная
Стартовые составы команд
Сегодня, 30 июля, "Левый Берег" и "Минай" проведут финальный матч "турнира четырех" за право заменить "Днепр-1" в
Поединок начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд:
Левый Берег: Механив, Соколов, Самар, Якимов, Дударенко, Дидух, Банада, Когут Николай, Синица, Войцеховский, Сухоручко
Запасные: Фастов, Сташков, Астахов, Швец, Сильва, Спиваков, Голос, Кулиш, Когут Иван, Литовченко, Фесенко, Колесник
Минай: Бандура, Чуев, Скиба, Прокопчук, Шалфеев, Матюшенко, Дмитрук, Дворовенко, Кораблин, Гуничев, Вакула
Запасные: Росул, Кисиль, Демиденко, Ременяк, Воробчак, Рожко, Рязанцев, Тищук, Прихна
Напомним, что UA-Футбол проведет
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