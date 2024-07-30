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Финальная битва за УПЛ. Известны стартовые составы Левого Берега и Миная

Премьер-лига
Обновлено

Стартовые составы команд

Финальная битва за УПЛ. Известны стартовые составы Левого Берега и Миная

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 июля, "Левый Берег" и "Минай" проведут финальный матч "турнира четырех" за право заменить "Днепр-1" в УПЛ.

Поединок начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд:

Левый Берег: Механив, Соколов, Самар, Якимов, Дударенко, Дидух, Банада, Когут Николай, Синица, Войцеховский, Сухоручко

Запасные: Фастов, Сташков, Астахов, Швец, Сильва, Спиваков, Голос, Кулиш, Когут Иван, Литовченко, Фесенко, Колесник

Минай: Бандура, Чуев, Скиба, Прокопчук, Шалфеев, Матюшенко, Дмитрук, Дворовенко, Кораблин, Гуничев, Вакула

Запасные: Росул, Кисиль, Демиденко, Ременяк, Воробчак, Рожко, Рязанцев, Тищук, Прихна

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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