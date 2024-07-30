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Стали известны условия аренды двух хавбеков Динамо в Зарю

Премьер-лига

Александр Яцык и Игорь Горбач и следующий сезон проведут в луганской команде

Стали известны условия аренды двух хавбеков Динамо в Зарю

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Динамо" подтвердило аренду двух своих полузащитников, Александра Яцыка и Игоря Горбача в "Зарю".

Как сообщает пресс-служба киевлян, арендное соглашение обеих игроков рассчитано на один год.

Отметим, что 21-летний Яцык и 20-летний Горбач прошлый сезон также провели в составе "черно-белых".

Александр сыграл за "Зарю" 26 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Игорь провел за луганчан 27 поединков. На его счету 2 голевые передачи и 5 голов.

Интересно, что в расположении "Зари" находится вингер Бенито, который принадлежит также "Динамо", но по нему стороны пока не озвучивали какую-либо информацию.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Игорь Горбач Александр Яцык
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Zаpр Brannigan (Київ)
30.07.2024 в 18:59
Ці умови вся країна знає: +6 очок в особистих зустрічах. Суркісів тільки могила виправить.
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Комментарии 1
Zаpр Brannigan (Київ)
30.07.2024 в 18:59
Ці умови вся країна знає: +6 очок в особистих зустрічах. Суркісів тільки могила виправить.
Ответить
1
0

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