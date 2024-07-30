Стали известны условия аренды двух хавбеков Динамо в Зарю

" Динамо " подтвердило аренду двух своих полузащитников, Александра Яцыка и Игоря Горбача в "Зарю".

Как сообщает пресс-служба киевлян, арендное соглашение обеих игроков рассчитано на один год.

Отметим, что 21-летний Яцык и 20-летний Горбач прошлый сезон также провели в составе "черно-белых".

Александр сыграл за "Зарю" 26 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Игорь провел за луганчан 27 поединков. На его счету 2 голевые передачи и 5 голов.

Интересно, что в расположении "Зари" находится вингер Бенито, который принадлежит также "Динамо", но по нему стороны пока не озвучивали какую-либо информацию.