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Левый Берег забил уже два гола Минаю в финальном матче за УПЛ. ВИДЕО
Серьезная заявка от киевлян
Фото: ФК Лівий берег
"Левый Берег" и "Минай" проводят финальный матч "турнира четырех" за право заменить "Днепр-1" в УПЛ.
В целом, начало матча вышло равным, а вот на 20-й минут киевляне открыли счет после стандарта – Сухоручко после углового первым подсуетился на добивание.
А еще через 9 минут киевляне забили и второй. Идеальеый удар получился у Синицы, который сначала сам отобрал мяч на фланге, а затем дальним крученым с острого угла поразил ворота – очень эффектно!
2:0 на 30-й минуте – серьезная заявка киевлян на победу!
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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