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Левый Берег забил уже два гола Минаю в финальном матче за УПЛ. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Серьезная заявка от киевлян

Левый Берег забил уже два гола Минаю в финальном матче за УПЛ. ВИДЕО

Фото: ФК Лівий берег

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Левый Берег" и "Минай" проводят финальный матч "турнира четырех" за право заменить "Днепр-1" в УПЛ.

В целом, начало матча вышло равным, а вот на 20-й минут киевляне открыли счет после стандарта – Сухоручко после углового первым подсуетился на добивание.

А еще через 9 минут киевляне забили и второй. Идеальеый удар получился у Синицы, который сначала сам отобрал мяч на фланге, а затем дальним крученым с острого угла поразил ворота – очень эффектно!

2:0 на 30-й минуте – серьезная заявка киевлян на победу!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2024 в 19:32
закатали на левом берегу минтай в собственном соку
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Комментарии 4
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2024 в 19:32
закатали на левом берегу минтай в собственном соку
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Вarcelinius
30.07.2024 в 18:58
Минтаю лапти, в этот раз не повезёт. Вот и ладушки.
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Djon (Україна)
30.07.2024 в 18:51
Другий гол класний!
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Виталий1981 (Україна)
30.07.2024 в 18:33
Давати цей нікчемний "Минтай"
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