Левый Берег забил уже два гола Минаю в финальном матче за УПЛ. ВИДЕО

"Левый Берег" и "Минай" проводят финальный матч "турнира четырех" за право заменить "Днепр-1" в УПЛ.

В целом, начало матча вышло равным, а вот на 20-й минут киевляне открыли счет после стандарта – Сухоручко после углового первым подсуетился на добивание.

А еще через 9 минут киевляне забили и второй. Идеальеый удар получился у Синицы, который сначала сам отобрал мяч на фланге, а затем дальним крученым с острого угла поразил ворота – очень эффектно!

2:0 на 30-й минуте – серьезная заявка киевлян на победу!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.