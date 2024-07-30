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Черноморец объявил о подписании двух центрбеков Шахтера
Вероятно, речь идет об аренде
t.me/ChernomoretsOdessa
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Условия перехода одесский клуб не сообщает, однако ранее СМИ писали, что это будет аренда.
Напомним, Роман Савченко в прошлом сезоне играл в аренде в "Александрии", провел 14 матчей в УПЛ, без забитых голов.
Даниил Удод в прошлом сезоне был в расположении "Шахтера". За первую команду он не играл. Одну игру он провел в запасе, а в остальных матчах не попадал в заявку.
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