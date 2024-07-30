  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец объявил о подписании двух центрбеков Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец объявил о подписании двух центрбеков Шахтера

Премьер-лига

Вероятно, речь идет об аренде

Черноморец объявил о подписании двух центрбеков Шахтера

t.me/ChernomoretsOdessa

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании двух 20-летних центральных защитников "Шахтера". Игроками одесской команды стали Роман Савченко и Даниил Удод.

Условия перехода одесский клуб не сообщает, однако ранее СМИ писали, что это будет аренда.

Напомним, Роман Савченко в прошлом сезоне играл в аренде в "Александрии", провел 14 матчей в УПЛ, без забитых голов.

Даниил Удод в прошлом сезоне был в расположении "Шахтера". За первую команду он не играл. Одну игру он провел в запасе, а в остальных матчах не попадал в заявку.

По теме
yellow-arrow
Динамо заявило на новый сезон УПЛ 6 молодых игроков
yellow-arrow
Финал за место в УПЛ. Левый Берег - Минай 3:0. Любенович исчерпал свой лимит чудес
yellow-arrow
Левый Берег отгрузил Минаю уже третий сухой гол в финальном матче за УПЛ. ВИДЕО
Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Данил Удод Роман Савченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости