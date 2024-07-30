Черноморец объявил о подписании двух центрбеков Шахтера

" Черноморец " объявил о подписании двух 20-летних центральных защитников "Шахтера". Игроками одесской команды стали Роман Савченко и Даниил Удод.

Условия перехода одесский клуб не сообщает, однако ранее СМИ писали, что это будет аренда.

Напомним, Роман Савченко в прошлом сезоне играл в аренде в "Александрии", провел 14 матчей в УПЛ, без забитых голов.

Даниил Удод в прошлом сезоне был в расположении "Шахтера". За первую команду он не играл. Одну игру он провел в запасе, а в остальных матчах не попадал в заявку.