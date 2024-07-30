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Финал за место в УПЛ. Левый Берег - Минай 3:0. Любенович исчерпал свой лимит чудес
Организованность перебила хаос
Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
Финал плей-офф за место в УПЛ
Вторник, 30-е июля
Ровно, стадион "Авангард"
"Левый Берег" - "Минай" 3:0
Голы: Сухорочко 19, Синица 29, Когут 65.
"Левый берег": Механов - Соколов, Якимов, Самар, Дударенко - Банада, Дедух (Спиваков 83) - Войцеховский (Галас 68), Синица (Колесник 68), М. Когут (Литовченко 74) - Сухоручко (И. Когут 68).
Запасные: Фастов, Сташкив, Астахов, Швец, Сидней, Спиваков, Галас, Кулиш, Ив. Когут, Литовченко, Фесенко, Колесник.
Главный тренер: Виталий Первак.
"Минай": Бандура - Чуев, Скиба (Демиденко 70), Прокопчук, Дворовенко (Кисель 46) - Шалфеев, Кораблин (Воробчак 70), Матюшенко - Дмитрук, Гуничев (Ременяк 46), Вакула (Тищук 88).
Запасные: Росул, Кисель, Демиденко, Ременяк, Воробчак, Рожко, Рязанцев, Тищук, Прихна.
Главный тренер: Желько Любенович.
Предупреждения: Гуничев 44, Матюшенко 49, Скиба 58, Спиваков 89, 90+2.
Удаление: Спиваков 90+2.
Арбитр: Шандор Александр.
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