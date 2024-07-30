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Финал за место в УПЛ. Левый Берег - Минай 3:0. Любенович исчерпал свой лимит чудес

Премьер-лига

Организованность перебила хаос

Финал за место в УПЛ. Левый Берег - Минай 3:0. Любенович исчерпал свой лимит чудес

Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

Финал плей-офф за место в УПЛ

Вторник, 30-е июля

Ровно, стадион "Авангард"

"Левый Берег" - "Минай" 3:0

Голы: Сухорочко 19, Синица 29, Когут 65.

"Левый берег": Механов - Соколов, Якимов, Самар, Дударенко - Банада, Дедух (Спиваков 83) - Войцеховский (Галас 68), Синица (Колесник 68), М. Когут (Литовченко 74) - Сухоручко (И. Когут 68).

Запасные: Фастов, Сташкив, Астахов, Швец, Сидней, Спиваков, Галас, Кулиш, Ив. Когут, Литовченко, Фесенко, Колесник.

Главный тренер: Виталий Первак.

"Минай": Бандура - Чуев, Скиба (Демиденко 70), Прокопчук, Дворовенко (Кисель 46) - Шалфеев, Кораблин (Воробчак 70), Матюшенко - Дмитрук, Гуничев (Ременяк 46), Вакула (Тищук 88).

Запасные: Росул, Кисель, Демиденко, Ременяк, Воробчак, Рожко, Рязанцев, Тищук, Прихна.

Главный тренер: Желько Любенович.

Предупреждения: Гуничев 44, Матюшенко 49, Скиба 58, Спиваков 89, 90+2.

Удаление: Спиваков 90+2.

Арбитр: Шандор Александр.

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Комментарии
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Zapp Brannigan (Київ)
30.07.2024 в 20:03
Хух, все-таки Минай вилетів. Ці хитроздєлані мали вже двічі валити в першу лігу і зараз намагалися зачепитися за вишку. Дістали ці їх мутки!
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Комментарии 4
Zapp Brannigan (Київ)
30.07.2024 в 20:03
Хух, все-таки Минай вилетів. Ці хитроздєлані мали вже двічі валити в першу лігу і зараз намагалися зачепитися за вишку. Дістали ці їх мутки!
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
30.07.2024 в 20:00
Непогана була гра. Вітаю команду "Лівий берег" з виходом в УПЛ.
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1
0
avatar
Djon (Україна)
30.07.2024 в 19:54
Усе справедливо. Лівий берег був значно сильніший за Минай.
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2
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.07.2024 в 19:53
sticker
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